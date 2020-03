Witten. Noch ist nichts abgesagt: Trotz Corona halten die Veranstalter der 52. Wittener Tage für Kammermusiktage noch an dem Festival fest.

Trotz Coronavirus: Die Vorbereitungen für die Wittener Kammermusiktage laufen weiter auf Hochtouren. Die Veranstalter erwarten nicht nur Gäste aus Stadt und Region, sondern aus der ganzen Welt. Im letzten Jahr kamen Besucher aus den USA, Japan und Südamerika in die Ruhrstadt.

Das Kulturforum Witten und WDR 3 laden zur 52. Ausgabe der Tage für neue Kammermusik in den Saalbau, die Johanniskirche und ins Märkische Museum ein. Vom 24. bis zum 26. April können Interessierte den Kompositionen von 26 Künstlern aus 13 Nationen lauschen – wenn nicht doch noch das Virus dazwischenfunkt. „Wir rechnen mit bis zu 400 Besuchern bei den Auftritten“, sagt Juana Andrisano, Organisatorin vom Kulturforum.

Carola Backholt holt zwei Staubsauger auf die Bühne der Wittener Johanniskirche

Im Mittelpunkt des Festivals steht diesmal der Spanier Alberto Posadas. Seine Musik ist am 25. April (Samstag) ab 11 Uhr im Märkischen Museum zu hören, Sopran, Kontrabass, Akkordeon und Klavier. Posadas ist diesmal der sogenannte „Porträt-Komponist“. Das heißt, dass „nach seinem Konzert noch ein Interview mit ihm geführt wird“, sagt Harry Vogt, künstlerischer Leiter des WDR. Das Gespräch wird auf Französisch geführt, aber ins Deutsche übersetzt.

Künstlerin Carola Bauckholt holt am 24. April (Freitag) in der Johanniskirche ab 22 Uhr neben zwei Sängerinnen noch zwei Staubsauger auf die Bühne. „Wittenvakuum“ heißt ihr neues Werk, in dem die Staubsauger „mitsingen“. „Dieser etwas ironische Auftritt ist mein ganz persönlicher Favorit“, verrät die neue Chefin des Kulturforums, Jasmin Vogel.

Die Organisatoren der Kammermusiktage konnten wieder Hochkaräter der Szene für sich gewinnen – wie das amerikanische Streichquartett Jack Quartet, das Solistenensemble „ensemble recherche“ und das international besetzte Solistenensemble „Ensemble Modern“. Auch das WDR-Sinfonieorchester und Violinistin Carolin Widmann, bekannt durch Auftritte in ganz Europa, sind zu hören.

Eine stark weibliche Note

Neben den Konzerten stehen noch andere Projekte auf dem Programm. Musikfans können die Proben besuchen, Vorträge hören und an Workshops teilnehmen. Außerdem gibt es noch dauerhafte Ausstellungen, die den Zuhörern ein Klangerlebnis bescheren sollen.

Zum ersten Mal sind die Hälfte der Künstler weiblich „Diese stark weibliche Note der Kammermusiktage ist etwas ganz Besonderes in dem Klassikbetrieb, der doch oft noch sehr männlich dominiert ist“, sagt die Leiterin des Kulturforums .

Das Wittener Festival gehörte im letzten Jahr zu den größten der Szene weltweit

Ein kleiner Trost für alle, die nicht persönlich anwesend sein können: Fast die gesamte Veranstaltung soll wieder im Radio übertragen werden. WDR 3 überträgt am Freitag (24.4.) und Samstag (25.4.) jeweils sechs Stunden live – immer ab 20 Uhr. „Außerdem kann man sich alle Auftritte noch nachträglich für vier Wochen im Internet anschauen“, sagt Musikredakteur Harry Vogt. Mit über 1930 Zuschauern im letzten Jahr gehörte die Veranstaltung zu den größten der neuen Musik-Szene weltweit.