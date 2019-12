Witten. Von einem Felshang an der Herbeder Straße in Witten ist Erde auf die Fahrbahn gerutscht. Die gesperrte B226 wird ab Mittag wieder freigegeben.

Witten: Herbeder Straße nach Erdrutsch ab Mittag wieder frei

Die Herbeder Straße (B226) zwischen der der Wittener Innenstadt und der Kreuzung Seestraße/Herbeder Ruhrbrücke wird nach einem Geröllabgang in der Nacht zu Montag wahrscheinlich ab Montagmittag wieder freigegeben. Erde und Steinchen wurden von der Autobahnmeisterei Schwelm bereits entfernt. Zurzeit werden noch Bäume entfernt.

Mittig auf dem Bild kann man erahnen, wo das Geröll an der Herbeder Straße in Witten abgerutscht ist. Foto: Susanne Schild

Um 4.30 Uhr am frühen Montagmorgen hat ein Autofahrer die Polizei alarmiert: Auf Höhe einer mit Graffiti besprühten Mauer an der Herbeder Straße sei Erde auf die Fahrbahn gerutscht. Zum Zeitpunkt des Geröllabgangs war gerade kein Auto unterwegs, verletzt wurde niemand. Gesperrt ist die wichtige Verbindungsstraße zwischen Witten und Herbede seit 4.45 Uhr, ab Ruhrdeich-Kreisel und der Kreuzung Seestraße.

Verkehrschaos vor allem in Witten-Herbede

Wer von Herbede kommt, muss nach links in Richtung Heven abbiegen. Die meisten Pendler fahren über die Universitätsstraße in Richtung Innenstadt. Über diese Strecke werden auch die Busse, z.B. der SB 38, umgeleitet – und dass am ersten Werktag nach der Fahrplanumstellung. Eine Ausschilderung ab der Autobahnausfahrt Heven (A 43) gibt es nicht. Das ist ein Problem für die Lkw: Da sie nicht über die Herbeder Ruhrbrücke fahren dürfen, fahren sie in Richtung Herbeder Straße, müssen an der Seestraßen-Kreuzung aber umständlich wenden.

Auf der Wittener Straße in Herbede staut sich der Verkehr stark. Aus den anderen Richtungen hält sich das Verkehrschaos nach ersten Einschätzungen in Grenzen.

Erde an der Felskante gelockert

Was ist an der Herbeder Straße passiert? An der Felskante, an einer kleinen Stelle, hatte sich Erde gelöst. „Wahrscheinlich hat sich durch die nasse Witterung eine vermoderte Baumwurzel gelockert, die das Erdreich bislang gehalten hatte“, sagt Dirk Hartmann, Leiter der Straßenmeisterei Schwelm. Ab 7 Uhr waren er und zwei Mitarbeiter dabei, die Straße wieder zu reinigen – sprich zu fegen. Denn von einem echten Erdrutsch kann man angesichts der verschmutzen Straße nicht sprechen. „Der größte Teil des Gerölls ist hinter die Mauer gerutscht, ein kleinerer Teil drüber. Das war nicht dramatisch“, sagt Hartmann.

Die Herbeder Straße ist ab der Kreuzung Seestraße/Herbeder Ruhrbrücke in Witten gesperrt. Wer aus Herbede kommt, muss in Richtung Heven abbiegen. Foto: Susanne Schild

Nun sei die Autobahnmeisterei dabei, einen Gutachter ausfindig zu machen, der über einen Hubsteiger die Felskante untersucht. Bislang konnte noch keine Firma gefunden werden. Für eine Untersuchung kann die Straße in den nächsten Tagen nochmals gesperrt werden. Ab Montagmittag, so Andreas Berg, Sprecher von Straßen.NRW, soll die wichtige Verbindung wieder freigegeben werden.

In der Vergangenheit ist schon mehrfach Geröll auf die Herbeder Straße runtergekommen – einige Meter neben der Abrutschstelle waren im November erst Bäume gefällt worden. Für eine Hangsicherung nahe des Ruhrdeich-Kreisels war die Straße etliche Monate gesperrt worden. Hartmann: „Die Herbeder Straße ist wirklich eine kritische Ecke.“