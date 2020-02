Witten: Herbert Hermann begeistert mit Komödie im Saalbau

Sturmtief „Sabine“ forderte am Sonntag etwa 250 Opfer. Zum Theaterstück „Als ob es regnen würde“, hatten sich 600 Besucher im Saalbau angekündigt, von denen allerdings nur rund 350 kamen. Der Rest war wegen des Wetters daheim geblieben – und verpasste richtig was.

Bei der Veranstaltung der Theatergemeinde Volksbühne spielte das Berliner Theater am Kurfürstendamm mit Hauptdarsteller Herbert Herrmann. Im Stück von Sébastien Thiéry gerät die Welt des Ehepaars Laurence (Nora von Collande) und Bruno (Herbert Herrmann) mit einem Mal aus den Fugen. Überall in der Wohnung finden sie Geld. Zunächst hundert Euro, dann einen vierstelligen Betrag, schließlich mehr als 30.000 Euro. Doch wo kommt das Geld her? Wem gehört es? Diese Fragen gilt es nun zu klären.

Herbert Herrmann und Nora von Collande sprühen in Witten vor Lebensfreude

Herbert Herrmann und Nora von Collande verkörperten ihre Rollen großartig und sprühten nur so voller Spielfreude. Witzige Dialoge sorgten dabei immer wieder für Lacher im Publikum. So mutmaßte Laurence, das Geld könne von einem Einbrecher stammen. Worauf Bruno ihr erklärte: „Ein Einbrecher legt doch nichts hin, der nimmt was mit.“ Darauf Laurence: „Vielleicht war es ein Anfänger.“Auch die Vermutung, die spanische Putzfrau Teresa (Marie Wolff), die ebenfalls einen Wohnungsschlüssel hat, könne aus unerklärlichen Gründen für den plötzlichen Reichtum des Paares verantwortlich sein, verläuft ins Leere.

Die Situation spitzt sich zu, als Bruno die ganze Kohle für teure Fummel auf den Kopf gehauen hat und plötzlich ihr neuer dubioser Nachbar (Uwe Neumann) auftaucht und behauptet, ihm seien größere Summen Geld gestohlen worden.

Wortwitz, Stottern, herrlicher Schwachsinn

Auch die kleineren Rollen in dem Vier-Personen-Stück waren glänzend besetzt. Während Marie Wolff als Putzfrau, die ausschließlich spanisch spricht, das Ehepaar mit ihren Wortschwällen fast zur Verzweiflung treibt, konnte man vor Nachbar Uwe Neumann selbst im Publikum Angst bekommen, zumal er mit einer Pistole und einer Axt bewaffnet war.

Witten Bekannt aus „Ich heirate eine Familie“ Seit 2003 sind Nora von Collande (61) und Herbert Herrmann (78) ein Paar. Gemeinsam spielen sie häufig in Theaterstücken. Der gebürtige Schweizer Herbert Hermann wurde mit Rollen in Fernsehserien populär. Etwa mit „Ich heirate eine Familie“ (1983–1986) sowie „Männer sind was Wunderbares“ (1996–2000). Hermann war stets mit bekannten Schauspielerinnen liiert, etwa Jutta Speidel und Susanne Uhlen.

Laurence und Bruno verstricken sich ihm gegenüber immer mehr in Lügen, während das Geld vom letzten Geldregen – mehrere Millionen – im Schlafzimmer liegt. Damit der Nachbar das Schlafzimmer nicht betritt, behaupten sie, dort kurz zuvor unter den Tiernamen „der schwule Hamster“ und „das geile Frettchen“ mit dem „blauen Hasen“, der noch im Schlafzimmer sei, Gruppensex gehabt zu haben.

Wortwitz, Stottern, herrlicher Schwachsinn – das kleine Ensemble zog in dieser Komödie alle Register. Und auch, wenn die Frage, woher das Geld denn nun stammt, bis zum Ende ungeklärt blieb, bedachte das Publikum diese grandiose Vorstellung mit lang anhaltendem Beifall.