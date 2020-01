Witten. Eine Rede, die zu Herzen ging. Der Holländer Jan van Bremen sprach am Holocaust-Gedenktag über seine Eltern. Sie waren Zwangsarbeiter in Witten.

Am Holocaust-Gedenktag hat Witten einen besonderen Gast begrüßt. Der Niederländer Jan van Bremen erinnerte in seiner Rede an der Gedenkstätte in Witten-Annen an seine Eltern Gerard van Bremen und Galina Korjakova. Der Holländer und die Russin hatten sich im Kriegsjahr 1943 als Zwangsarbeiter in Annen kennengelernt. Beide mussten im dortigen Gussstahlwerk arbeiten. Sie überlebten den NS-Terror, heirateten und zogen nach Holland. Ein Schicksal, dass die Eheleute ihr Leben lang begleitete und ihren Sohn Jan, 62, bis heute beschäftigt.

Die Worte, die der Arnheimer am Montagmittag (27.1.) auf der Restfläche des ehemaligen KZ-Außenlagers Buchenwald sprach, dürften die Teilnehmer der Gedenkfeier nicht so schnell vergessen. „Niemand von denen, an die hier heute erinnert wird, hat sein Leben beenden wollen. Niemand von denen hat gewollt, hierher gebracht zu werden. Jeder ist gezwungen worden, seine Träume hinter sich zu lassen. Mit welchem Recht?“

Vor den rund 80 Besuchern erinnerte Bürgermeisterin Sonja Leidemann daran, dass in Witten während des Zweiten Weltkriegs mehr als 24.000 Menschen anderer Nationen Zwangsarbeit für das nationalsozialistische Deutschland leisten mussten. „Im Außenlager Buchenwald in Annen waren von September 1944 bis April 1945 mehr als 700 männliche KZ-Gefangene untergebracht, die aus dem Konzentrationslager Buchenwald hierher überstellt worden waren.“ Die Häftlinge hätten – wie die Eltern von Jan van Bremen – zwangsweise für die Rüstungsindustrie im Annener Gussstahlwerk gearbeitet.