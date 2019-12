Witten: Hunderte strömen zu ersten Weihnachtsgottesdiensten

Mit Glockenläuten im gesamten Stadtgebiet haben am 24. Dezember die ersten Weihnachtsgottesdienste in Witten begonnen. Im Saalbau kamen allein über 600 Menschen bei der stimmungsvollen Weihnachtsoase der Martin-Luther-Gemeinde (MKG) am frühen Nachmittag zusammen. Ebenso viele dürften es in der anschließenden „Weihnachtsgalerie“ an gleicher Stelle sein. Auch in den Kirchen blieb kaum ein Plätzchen frei.

Es war bereits die 23. „Weihnachtsoase“, die „MKG“ an der Bergerstraße feierte. Hierhin kommen vor allem die Familien, die nicht so spät zuhause mit der Bescherung anfangen wollen. Da glucksen Babys auf dem Schoß ihrer Mütter und Väter vor Freude oder schreien vor Müdigkeit, viele Kinder sind zu sehen, aber auch Erwachsene, Großeltern und Freunde. Die Stimmung ist gelöst und das, was die Gemeinde auf der Bühne präsentiert, wieder eine gelungene Einstimmung auf Heiligabend.

Heiligabend auf dem Bahnhof in Witten

Alles spielt sich diesmal – symbolisch – auf dem Wittener Bahnhof ab, wo nur noch der Kiosk geöffnet ist, „Marys Futterkrippe“. „Geöffnet“ lautet denn auch das Motto dieses Weihnachtsgottesdienstes. Da darf Gott natürlich nicht fehlen, „er kam zu uns auf die Erde“, was musikalisch modern in der Version von „We are the Champions“ daherkommt. Alles ist zu in der Stadt, nur bei Mary brennt ein Licht. Es könnte in heutiger Zeit auch eine Garage sein, schlägt Moderator Peter Unger vor, wo die Krippe steht. Jesus kam vor über 2000 Jahren zur Welt, wo könnte man ihm heute begegnen?

Kaum ein Plätzchen blieb bei den großen Weihnachtsgottesdiensten im Saalbau frei. Hier die „Oase“ am frühen Nachmittag von Heiligabend.

Der Kinderchor der Weihnachtsoase singt zur Blockflöte „Ihr Kinderlein kommet“, bevor die Band stimmungsvoll einsteigt. Hier stechen gerade die Bläser hervor. Stadtstreicher Rudi macht sich durch lautstarkes Tütentragen von Altglas bemerkbar, darf sich zum Schlafen aber nicht vor Marys Futterkrippe legen, weil er ja alle versprengten Heilig-Abend-Gäste vertreiben würde. „Du musst woanders hin!“ ermahnt ihn Mary.

Die dann aber doch noch zu seinem Engel wird, als der Obdachlose plötzlich von Bahnreisenden über den Haufen gerannt wird. Mary verarztet hin, und da ist er, der Gott, der sich immer dann zeige, wenn wir Hilfe erfahren – so die Botschaft der 23. ausverkauften Weihnachtsoase an diesem regnerischen Nachmittag.

Gänsehautmoment bei Kelly-Klassiker

„Und die Chöre singen für dich“ stimmen die Musiker an, „hab fast vergessen, wie das ist, du mit einem Lächeln im Gesicht!“ Ohohohohohohh… Mit dem Mitsingen der gut 600 Besucher hapert es es noch etwas, aber unterm Baum wird’s bestimmt besser. Richtig emotional geht’s dann bei dem Kelly-Klassiker „Sometimes I wish I were an angel“ zur Sache. Die Zuschauer winken mit ihren bunten Leuchtbändern, der dunkle Saal funkelt blau und grün und lila. Gänsehaut-Moment!

Die Oase nähert sich ihrem Höhepunkt, als einige gestrandete Fahrgäste schließlich mit Mary, der einsamen Kioskfrau, und den Obdachlosen gemeinsam auf dem Bahnsteig Heiligabend feiern. Mary hat Kinderpunsch, Glühwein und eine Decke hervorgezaubert. Sie wird für die Familie, die nicht weiterkommt, auf einmal zur „Oma to go“. O du fröhliche singen sie alle auf dem kalten Bahnsteig, die Penner, Mary, Eltern und Kinder. „Gott schenkt dir ein Zuhause, wenn du ein Zuhause empfindest“, sagen die Moderatoren.

Bleibt nur ein stimmungsvoller Schlussakkord. Der ganze Saalbau singt „Gloria in excelsis deo“. Jetzt kann Heiligabend kommen.