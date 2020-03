In langen Schlangen stehen die Menschen morgens um sieben vor dem Aldi an der Herbeder Straße. Der Supermarkt verkauft als Aktion an diesem Montag (9.3.) Hygiene-Handgel, Desinfektionsspray und Hygienetücher. In Zeiten des Coronavirus geradezu eine Rarität. „Vor dem Laden sah es aus wie in der DDR“, sagt ein Mitarbeiter der Wittener Innenstadt-Filiale. Binnen weniger Minuten waren die Produkte ausverkauft.

Heiß begehrt: Desinfektionsspray und -handgel von Aldi. Die Produkte waren binnen kurzer Zeit in Witten ausverkauft. Foto: Schild

„Es haben alle danach gefragt“, heißt es auf Anfrage auch im Bommeraner Aldi. „Solche Schlangen haben wir bei Aldi schon lange nicht mehr gesehen.“ In Bommern werden die Desinfektionsmittel nur rationiert an der Kasse ausgegeben. Und quasi jeder Kunde nimmt ein bis drei Produkte mit. Handgel und Hygienetücher sind am meisten gefragt. Um 9.10 Uhr wandert auch das letzte Spray über den Kassentisch. Zurückbleiben die leeren Kartons und viele, viele Kunden, die das Personal stets erneut fragen, wo denn das Desinfektionszeug steht.

Wittener Kundin: „Das hat nichts mit Hysterie zu tun“

Birgit Bechara hat eines der letzten Sprays in Bommern ergattert. „Man weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Das ist ein Virus, über das man wenig weiß“, sagt sie. „Sich Desinfektionsmittel zu kaufen, hat darum auch nichts mit Hysterie zu tun.“

Gedacht waren die Desinfektionsmittel als Reisebedarf, es gibt sie jedes Jahr im März. „Die Verkaufsaktion steht nicht in Zusammenhang mit dem Coronavirus“, so eine Sprecherin von Aldi-Nord. „Sie stand aufgrund gewisser Vorlaufzeiten für Aktionsartikel schon weit vor den Entwicklungen in den vergangenen Wochen fest.“ Schon im Vorfeld hatte der Discounter die Stückzahl auf drei Produkte pro Kunde begrenzt.