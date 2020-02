Witten: IHK-Präsident lobt Stadt für Drei Könige und Uni

IHK-Präsident Wilfried Neuhaus Galladé hat sich lobend über die neue Gewerbefläche Drei Könige und die geplante Uni-Erweiterung in Witten geäußert. Kritische Worte fand er beim Neujahrsempfang der Industrie und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet vor 700 Gästen in Bochum für die hohen Gewerbesteuern.

Mit Verweis auf die vom Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr, Rasmus C. Beck, angestoßene Debatte über eine deutliche Senkung der Gewerbesteuern stellte der IHK-Präsident fest: „Die Gewerbesteuern und die Grundsteuer B in unseren Städten sind zu hoch. Und gerade in Witten und Hattingen sind sie besonders hoch.“ Er wünsche sich „ausdrücklich den Mut der politisch Verantwortlichen in den Räten der Städte, über den Tellerrand hinweg zu schauen und sich zu fragen, wie lange sich die Unternehmen das Drehen an der Steuerschraube noch gefallen lassen“, so Neuhaus-Galladé, selbst Unternehmer in Witten.

IHK-Präsident: Auch Ardex-Tower wird Standort Witten deutlich aufwerten

Seiner Heimatstadt bescheinigte der Hevener, dass es vorangehe. Die Gewerbefläche „Drei Könige“ könne endlich bebaut werden. Für eine Kommune, die seit Jahren mit Flächenknappheit kämpfe, sei die Chance, Neuansiedlungen auf einem solchen Areal zu realisieren, eine richtig gute Nachricht. „Ich warte nun noch auf den Tag, an dem Ardex seinen Tower baut. Dies wird den Standort Witten ebenfalls deutlich aufwerten.“.

Als „Fan der Universität Witten/Herdecke“ freue er sich natürlich auch auf deren Erweiterung. „Ein Gebäude, das in Themen der Nachhaltigkeit sicherlich ein Benchmark sein wird“, sagte Wilfried Neuhaus-Galladé. Eine Stadt wie Witten als kreisangehörige Kommune habe deutlich weniger Gestaltungsspielraum als kreisunabhängige Städte. Dies gelte nicht nur bei der Ausweisung von Flächen. Generell sei auch der finanzielle Spielraum deutlich kleiner.

Integrationsminister Joachim Stamp setzte sich bei dem IHK-Empfang in Bochum für den Erhalt des Qualifizierungszentrums für Zugewanderte in der ehemaligen Opel-Werkstatt ein. Foto: Volker Wiciok /IHK

Für eine weitere Förderung und damit den Erhalt des „Quaz“, eines Qualifizierungszentrum für Zugewanderte in der ehemaligen Opel-Werkstatt in Bochum, sprach sich Gastredner Joachim Stamp (FDP) aus, Integrationsminister und Vize-Ministerpräsident in NRW. Es sei ihm egal, „wie wir das zusammenkratzen und wie wir das organisieren, aber das Quaz wird fortgesetzt“, sagte Stamp. Man solle es zur Blaupause auch für andere Standorte machen“.

Integrationsminister lobt Qualifizierungszentrum für Zugewanderte

Stamp hatte vor einigen Wochen das Sprach- und Qualifizierungszentrum in der früheren Opel-Lehrwerkstatt besucht und sich begeistert gezeigt. „Da findet genau das statt, was passieren muss“, sagte er jetzt beim IHK-Jahresempfang – und meinte damit die Sprach- und Qualifizierungsangebote, die individuell auf das Sprachniveau und die Talente der Zugewanderten zugeschnitten werden.

Das Problem: Die Finanzierung ist bislang nur bis Mitte dieses Jahres gesichert. Das bisherige Sprachkursangebot war nur durch eine Förderung des Landes in Höhe von zwei Millionen Euro in drei Jahren möglich geworden. Seit dem 7. Februar können alle Beteiligten nun hoffen, dass sich das Land nicht zurückzieht.

Stamp zu Thüringen: Annahme der Wahl war ein kapitaler Fehler

Natürlich war auch die Thüringen-Wahl ein Thema, auf das der hochrangige FDP-Politiker einging. „Es kann und darf niemals einen liberalen Ministerpräsidenten geben, der durch die Stimmen von Rechtsextremisten ins Amt gekommen ist“, sagte Stamp. Es sei ein „kapitaler Fehler“ gewesen, die Wahl überhaupt anzunehmen. Die Demokratie stehe vor großen Herausforderungen. „Wir leben nicht in Weimarer Verhältnissen. Aber wir dürfen es auch nie wieder zulassen, dass es zu Weimarer Verhältnissen kommen kann.“