Sturm Sabine ist besonders für Eltern in Witten eine Herausforderung gewesen. Denn alle Schulen und die städtischen Kitas blieben dicht. Um die Sicherheit von 10.000 Kindern und Jugendlichen nicht zu gefährden, hatte sich die Stadt als Schulträger am Sonntagmittag zu diesem Schritt entschlossen. Die Kindergärten der Awo waren hingegen geöffnet, die evangelischen Einrichtungen boten Notgruppen an.

Diese wurden jedoch nur von verhältnismäßig wenigen Eltern in Anspruch genommen, sagt Birgit Crone, Geschäftsführerin des ev. Kindergartenverbundes. Zwischen sieben und 16 Kindern wurden jeweils in den zwölf Kitas betreut. „Auch unsere Mitarbeiter sind alle bis auf wenige Ausnahmen zur Arbeit gekommen“, sagt Crone. Einige Erzieherinnen waren auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen und schafften es wegen ausfallender Züge nicht rechtzeitig, andere steckten im Stau am Ruhrdeich fest.

Außenanlage bleibt für Kinder erstmal tabu

Der kirchliche Träger hatte den Eltern geraten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, um sie vor herabfallenden Ästen zu schützen. „Komplett schließen wollten wir aber nicht, weil wir viele berufstätige Eltern haben, die auch an einem solchen Tag arbeiten gehen müssen“, sagt die 61-Jährige. „Jetzt müssen wir klären, ob es eventuell Schäden gibt.“ Bislang seien aber keine bekannt.

Fest steht aber: Die Außenanlagen der Kitas bleiben für die Kinder erst einmal tabu. Zunächst wird ein Garten- und Landschaftsbauer nach und nach die Einrichtungen besuchen und die dortigen Bäume auf lose oder morsche Äste und Standfestigkeit prüfen. Zwar habe es in diesem Jahr schon eine sogenannte „Baumschau“ gegeben. „Aber man weiß nicht, wie die Bäume nach der Trockenheit auf so einen Sturm reagieren.“

Awo-Kitas öffneten offiziell um zehn Uhr die Türen

In den acht Kitas der Arbeiterwohlfahrt waren am Montagmorgen ab zehn Uhr Erzieherinnen vor Ort, um Kinder in Empfang zu nehmen – sonst öffnen die Kindergärten ab sieben Uhr. „So sind wir flächendeckend verfahren“, sagt Heike Wallis van der Heide, bei der Awo Ennepe-Ruhr zuständig für die Kitas. Das sei von den Eltern auch sehr wohlwollend aufgenommen worden. Komplett zu schließen sei nicht ernsthaft diskutiert worden.

Am Dienstag werden alle Schulen und Kindergärten wieder normal den Betrieb aufnehmen. Nach aktuellem Stand hat es bei den städtischen Einrichtungen lediglich kleinere Schäden gegeben. In den kommenden Tagen will das Grünflächenamt nach und nach alle Schulhöfe und die Außenanlagen von Kindertagesstätten überprüfen. Diese sollen aber generell geöffnet und zugänglich bleiben. Die Frage, ob man Kinder etwa in der Pause nach draußen lasse, sei eine Entscheidung der jeweiligen Schule, heißt es seitens der Stadt.