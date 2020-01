Witten: Junge Afrikanerin lebte im Kirchenasyl am Schnee

Sie kam mit dem Boot übers Wasser, auf der Flucht aus Eritrea in Afrika, einem Land, das als brutaler Polizeistaat gilt, den Wittener Flüchtlingshelfer mit Nordkorea vergleichen. Der lange Weg nach Europa endete ausgerechnet in einer der kleinsten Gemeinden Wittens.

Das Presbyterium in Rüdinghausen-Schnee gewährte der 25-Jährigen Kirchenasyl. Sonst hätte sie zurück nach Italien gemusst, dem Erstaufnahmeland („Dublin 3“). Unter der dortigen Regierung drohten Flüchtlingen Verelendung, Prostitution und Bettelei, ein Leben auf der Straße, sagt Sigurd Hebenstreit (69), Flüchtlingsbeauftragter des Evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten.

Wittener Flüchtlingshelfer: „Wir können uns nicht freikaufen“

„Die Massen von Elend sollen in Italien oder Griechenland abgegeben werden, aber bitte nicht in Deutschland“, kritisiert Gerhard Damerau (71) vom 15-köpfigen Helferkreis die aktuelle Politik. „Aber wir können uns nicht freikaufen. Wir müssen uns solidarisch verhalten“, begründet er die Entscheidung, in Ausnahmefällen Kirchenasyl zu gewähren.

Svetlana Vodkanian, eine Syrerin mit armenischen Wurzeln, hatte 2018 Kirchenasyl in der Wittener Trinitatisgemeinde gefunden (links Pfarrer Christian Uhlstein). Sie hätte sonst ebenfalls zurück nach Italien gemusst. Später wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Ihrer Klage dagegen räumen Helfer aber gute Chancen ein. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services, Archiv

Mit eingestielt hatte das jüngste Kirchenasyl die frühere stellvertretende Superintendentin Heike Rienermann, Pfarrerin in Niedersprockhövel. Für sie war es bereits der fünfte Fall während ihrer Amtszeit. „Gibt es Härtefallgründe? Kann man es verantworten, diesen Menschen zurückzuführen?“

Das sind Fragen, die in solchen Fällen geprüft werden – und eindeutig für die junge Frau aus dem nordöstlichen Afrika sprachen. In Eritrea müssten auch die Frauen zum Militär, sagt Rienermann. „Dort werden sie meist von ihrem Vorgesetzten vergewaltigt und dann mit einem Kind im Bauch wieder rausgeschmissen.“

Frau aus Eritrea blieb ein Jahr im Kirchenasyl in Witten und Sprockhövel

Um der jungen Afrikanerin eine Abschiebung ins Erstaufnahmeland Italien zu ersparen, bot ihr die evangelische Kirche Schutz. Früher hätte sie nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten einen Asylantrag in Deutschland stellen können, inzwischen wurde diese Frist auf 18 Monate verlängert. Eine lange Zeit, die der Betroffenen, aber auch der Gemeinde viel abverlange, sagen die Unterstützer. Deshalb teilte sich die Gemeinde in Schnee das Kirchenasyl mit der Gemeinde in Niedersprockhövel.

Sechs Monate verbrachte die junge Afrikanerin im Keller der Kirche am Hackertsbergweg, vom 8. Februar bis zum 1. Juli, dort, wo sich die Jugendräume befinden. Sie durfte das Gelände nicht verlassen – wäre sie außerhalb dieses kirchlichen „Hoheitsgebietes“ doch nicht geschützt gewesen.

Wittener Unterstützer kochten mit der 25-Jährigen und gaben ihr Deutschunterricht

Ein Kreis von Helfern kümmerte sich um die junge Afrikanerin. Die einen kochten oder malten mit ihr, andere gaben ihr Deutschunterricht. Nach einem halben Jahr folgte dann der Umzug ins Gemeindehaus am Perthes-Ring in Niedersprockhövel. Das war nach der ruhigen Zeit auf dem Schnee, wo sie etwas isoliert gelebt hatte, ein großer Wechsel für die 25-Jährige, die plötzlich in ein lebhaftes Gebäude voller Gruppen kam.

Dort wohnte sie bis kurz vor Weihnachten in einem Raum, der schon mehrfach für Flüchtlinge hergerichtet worden war. „Bei unserem ersten Kirchenasyl haben wir eine Dusche im Keller eingebaut“, sagt Pfarrerin Heike Rienermann. Noch gut kann sie sich an die Diskussionen damals erinnern, ob man einem Flüchtling Schutz gewähren solle.

Da werde doch geltendes Recht außer Kraft gesetzt, wandten die einen ein, andere fragten sich, ob nachts vielleicht die Polizei vor der Tür stehen würde. Nicht zu vergessen sei die Belastung für die Ehrenamtlichen, die ohnehin schon viel zu tun hätten, sagt Pfarrer Carsten Griese (56) aus Rüdinghausen/Schnee. Trotzdem hatten sich jetzt beide Presbyterien mit großer Mehrheit für die Aufnahme der Frau aus Eritrea entschieden.

Flüchtlingsbeauftragter sieht gute Chancen für eine Anerkennung des Asylantrags

Sie lebt inzwischen ganz offiziell in der Flüchtlingsunterkunft an der Brauckstraße und hofft nun darauf, dass ihr Asylantrag anerkannt wird. Sigurd Hebenstreit, der Flüchtlingsbeaufragte des Kirchenkreises, ist da optimistisch. Die Chancen für Menschen aus Eritrea stünden gut.

Was das Kirchenasyl angeht, hatten Gemeinden wie Niedersprockhövel „natürlich schon wieder neue Anfragen. Das spricht sich ja rum“, sagt Pfarrerin Heike Rienermann. Nicht jede Gemeinde sei dazu bereit, erinnert sie sich an einen Mann aus Bangladesch, der bei ihr aufgenommen wurde, weil in Hattingen keine Gemeinde dazu bereit gewesen sei. Aber oft muss auch sie nein sagen. „Wir können nicht die ganze Welt retten“, so die 55-jährige Pastorin. „Aber zumindest die Menschen, die uns quasi vor die Füße fallen.“