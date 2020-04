Der größte Teil der pflegebedürftigen Menschen wird zu Hause versorgt. Pflegende Angehörige unterstützt die AOK in Corona-Zeiten mit einem Online-Pflegekurs.

Pflege Witten: Kasse bietet Pflegekurse für Angehörige online an

Witten Mit einem Online-Pflegekurs will die AOK pflegende Angehörige fit für ihre Aufgabe machen. Ein kostenloses Angebot - auch für Nicht-Mitglieder.

Pflege zuhause. Für pflegende Angehörige in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung. Damit diese ihre Arbeit daheim mit dem nötigen Wissen ausführen können, bietet die AOK ihre Pflegekurse für Angehörige ab sofort online an. Ziel des Pflegekurses sei es, den pflegenden Angehörigen das erforderliche Wissen von der Pflege in den eigenen vier Wänden zu vermitteln, heißt es von der AOK Nordwest (Dortmund). Dazu gehöre zum Beispiel, einen Pflegebedürftigen zu mobilisieren und bei der Körperpflege zu unterstützen, aber auch die sichere Medikamentengabe.

Kostenloses Online-Angebot kann von jedem genutzt werden

Das kostenlose Online-Angebot kann von allen an der Pflege Interessierten genutzt werden. Eine AOK-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Wird der Kurs von Angehörigen erfolgreich abgeschlossen, kann sich der Teilnehmer eine entsprechende Bescheinigung herunterladen sowie das dazugehörige E-Book, um die Inhalte jederzeit offline nachlesen zu können.

Wie man den Pflegekurs nutzen kann, erfährt man online (https://www.aok.de/pk/nordwest/inhalt/onlinekurs-pflegen-zu-hause/). Das E-Learning ist über Geräte wie Smartphone, Tablet oder PC nutzbar. Die Pflege-Experten der Krankenkasse beantworten auch telefonisch allgemeine Fragen zum Thema Pflege unter der kostenlosen Rufnummer 0800/2655 185029.

