Witten: Kirmesglück hält nun schon 65 Jahre

Vor 65 Jahren haben Marga und Edmund Oldenburg noch keinen Gedanken daran verschwendet, wie lange ihre Ehe wirklich halten wird. Nun blickt das Wittener Paar auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück. An diesem Montag (16.12.) feiern sie Eiserne Hochzeit.

Kennengelernt haben sich die beiden auf der Kirmes in Witten-Annen. Damals, 1954, war für Edmund Oldenburg eigentlich klar: „Ich heirate niemals.“ Doch dann erschien Marga auf der Bildfläche – und es war um ihn geschehen. „Das war Liebe auf den ersten Blick, das ging bei mir auf einen Schlag“, erinnert sich der 86-Jährige.

Blutjung auf dem Standesamt in Witten

Als es zwei Jahre später zum Standesamt in Witten ging, waren beide noch blutjung. Sie erst 17, er 21, das sei damals aber völlig normal gewesen. Den Antrag gab es zuvor ganz förmlich am Küchentisch in der elterlichen Wohnung von Marga. „Ich habe geschwitzt und gezittert vor Aufregung“, erinnert sich Edmund Oldenburg. Am Tag der Hochzeit gab es für ihn dann noch einen ziemlich stressigen Moment. „Die Geburtsurkunde hat gefehlt. Deshalb musste ich mit der Straßenbahn nach Bochum-Langendreer und wieder zurück zum Standesamt.“

Fünf Kinder sorgten für ein „Leben voller Action“

Lange blieb das Ehepaar nach der Hochzeit nicht allein. Das erste Kind kam auf der Couch in der gemeinsamen Wohnung in Witten zur Welt. Bis heute sind noch vier weitere Kinder, sechs Enkel und Urenkel dazugekommen. Ruhige Stunden waren im kinderreichen Haushalt und arbeitsreichen Alltag eine Seltenheit. „Es war einfach immer was los, ein Leben voller Action“, sagt Marga Oldenburg.

Nun ist ihr Alltag nicht mehr von so viel Trubel geprägt. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus. Die Enkel und Urenkel kommen immer nur kurz zu Besuch. „Uns ist es eigentlich zu ruhig, da wir nicht mehr so stark in Aktivitäten eingebunden sind“, sagt Marga Oldenburg. Dann schwelgt das Ehepaar in Erinnerungen. Besonders gerne denken sie an die gemeinsamen Urlaube mit ihren Kindern zurück. „Wir haben damals alle zusammen in einem Zelt geschlafen, an der Ruine Hardenstein zum Beispiel.“

Krankheit schweißt Wittener Ehepaar zusammen

In den vergangenen Jahren haben vor allem einige schwere Krankheiten das Paar noch mehr zusammengeschweißt. „Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn, da gehören Höhen und eben auch Tiefen dazu.“ Und die wollen beide gemeinsam meistern. Deswegen ist die Pflege ihres Mannes, der seit einigen Jahren im Rollstuhl sitzt, für Marga Oldenburg selbstverständlich.

Ihr Geheimnis für eine lange Ehe? „Man muss dem anderen einfach vertrauen“, sagt Edmund Oldenburg. Da trenne man sich nicht einfach, sondern versucht, auch schwierige Zeiten zu überstehen. 70 Ehejahre will das Paar noch schaffen. Dann steht die Gnadenhochzeit an. Aber jetzt wird erst einmal die „Eiserne“ gefeiert.