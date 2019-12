Sonja Leidemann will zum vierten Mal als Bürgermeisterin von Witten kandidieren.

Politik Witten: Leidemann kündigt Kandidatur als Bürgermeisterin an

Witten. Sonja Leidemann will zum vierten Mal als Bürgermeisterin in Witten kandidieren. Die SPD Herbede hat sie nominiert. Ob andere Ortsvereine folgen?

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Bürgermeisterin Sonja Leidemann hat am Donnerstagmorgen (12.12.) auf ihrer Facebookseite angekündigt, erneut antreten zu wollen. Die SPD Herbede hat sie als erster Ortsverein nominiert, und zwar einstimmig. Ob die 59-Jährige bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr tatsächlich als Kandidatin der SPD Witten ins Rennen geht, ist aber noch offen. Darüber entscheidet eine Hauptversammlung im nächsten Jahr und die anderen Ortsvereine können noch Vorschläge machen.

Wittens Bürgermeisterin ist seit 15 Jahren im Amt

Leidemann ist seit 15 Jahren im Amt. Bei der letzten Wahl ging sie als Einzelkandidatin ins Rennen. Damals hatte sich die SPD gegen sie entschieden und ihren Ersten Beigeordneten Frank Schweppe als Kandidaten aufgestellt. Schweppe verlor. Inzwischen hat sich die Partei wieder mit Leidemann versöhnt. Nichts spricht derzeit für einen anderen Bewerber aus den Reihen der Genossen.

Leidemann wollte ihre Entscheidung ursprünglich vom dem Urteil des Verfassungsgerichts abhängig machen, ob die Abschaffung der Stichwahl durch Schwarz-Gelb wirklich legitim ist. Eine Klage von Rot-Grün ist anhängig. Nun hat Wittens Bürgermeisterin ihre Kandidatur aber doch noch vor einem Urteil bekanntgegeben. Der Verfassungsgerichtshof in Münster will am Freitag (20.12.) über die Klage entscheiden.