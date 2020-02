Witten. Nach dem Aus für einen Psychiatrie-Neubau am EvK Witten macht sich die Bürgermeisterin jetzt stark für gerontopsychiatrische Betten an der Klinik.

Witten: Leidemann lädt zum Gespräch über Psychiatrie ein

Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses, gibt seine Planungen, psychiatrische Betten am EvK anbieten zu können, nicht auf. Deshalb hat seine Krankenhausgemeinschaft, wie berichtet, Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eingereicht. Unterstützung bekommt das EvK erneut von der Bürgermeisterin. Sie hatte am Mittwoch (5.2.) zu einem Gespräch in Sachen Psychiatrie ins Rathaus eingeladen, wie unsere Redaktion erfuhr.

Am Treffen nahmen laut Leidemann – neben EvK-Geschäftsführer Bitter – die Landtagsabgeordneten Nadja Büteführ (SPD), Verena Schäffer (Grüne) und Bodo Middeldorf (FDP) teil, außerdem Vertreter der Wittener Ärzteschaft sowie Astrid Hinterthür, beim EN-Kreis zuständig für den Bereich Soziales und Gesundheit. Gesprochen worden sei über den Wunsch des Evangelischen Krankenhauses, als Klinik mit einer großen Geriatrie auch gerontopsychiatrische Betten anbieten zu können, so Leidemann.

Gesundheitsministerium lehnte auch gerontopsychiatrische Abteilung am EvK Witten ab

Die Bürgermeisterin, der Wittener Rat und auch Vertreter der Wittener Ärzte hatten sich im vergangenen Jahr öffentlich für den ursprünglich geplanten Psychiatrieneubau am EvK eingesetzt. Mitte November war dann die Entscheidung des NRW-Gesundheitsministeriums gefallen: Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke soll künftig die Pflichtversorgung stationärer psychiatrischer Patienten aus Witten übernehmen.

Das Ministerium hatte nicht nur der geplanten Psychiatrie in Witten eine Absage erteilt, sondern auch der ursprünglich vom Krankenhaus beantragten gerontopsychiatrischen Abteilung. Diese sei „im derzeit geltenden Krankenhausplan nicht vorgesehen und daher abzulehnen“, hieß es aus Düsseldorf. EvK-Geschäftsführer Hans-Werner Bitter erinnerte in einem Gespräch mit unserer Redaktion an die vom Gesundheitsministerium selbst aufgestellte Bedarfsrechnung für eine stationäre psychiatrische Versorgung in Witten. Diese hätte 43 stationäre Psychiatrie-Betten mehr für notwendig erachtet als jetzt – nach der Entscheidung aus Düsseldorf – im Kreis geschaffen würden, betont Bitter.

Vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen soll das Land jetzt noch einmal seine Sachargumente gegen den geplanten Psychiatrie-Neubau in Witten darlegen. Deshalb habe die Evangelische Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel, zu der das EvK gehört, den Klageweg beschritten, so der Klinik-Geschäftsführer.