Witten: Medizin-Nobelpreisträger spricht über HPV-Impfung

Am 1. April ist der Medizin-Nobelpreisträger von 2008, Harald zur Hausen, zu Gast bei den Wittener Stadtwerken. Der Professor hatte entdeckt, dass Gebärmutterhalskrebs durch Virusinfektionen ausgelöst wird. Die Forschungsarbeit des langjährigen Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Krebsforschungszentrums (Heidelberg) hat es ermöglicht, einen Impfstoff gegen eine der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen zu entwickeln.

Zur Hausen ist von fünf Rotary-Clubs im Ruhrtal, darunter der RC Witten und der RC Witten-Hohenstein, in die Ruhrstadt eingeladen worden. Hintergrund ist, dass die Rotary-Clubs derzeit unter anderem an Schulen, bei Sportvereinen und Jugendeinrichtungen für die HPV-Impfung werben. Zur Entwicklung, Wirkung und Bedeutung der Impfung wird Mediziner Harald zur Hausen (83) am 1. April ab 19 Uhr bei den Stadtwerken sprechen. „Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich“, so Internist und Rotarier Michael Koch.

Die ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts in Berlin empfiehlt Mädchen seit 2007 und Jungen seit 2018 die HPV-Impfung. Zur Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) rät der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte zwischen dem 9. und dem 14. Lebensjahr. In diesem Zeitraum sind zwei Impfungen notwendig. HP-Viren können beim Geschlechtsverkehr übertragen werden.

Die Impfung gegen HPV schützt nicht nur gegen Gebärmutterhalskrebs, sondern auch gegen andere Tumore – wie etwa Karzinome der Mundhöhle, des Rachens oder Peniskrebs. Rund 4600 Frauen erkranken in Deutschland jährlich an Gebärmutterhalskrebs, etwa 1600 versterben daran, heißt es vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.