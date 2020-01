Witten. Vier Flächen auf Drei Könige, dem neuen Gewerbegebiet in der Wittener Innenstadt, sind schon vergeben. Das größte Areal geht an die Post.

Witten: Ministerin gibt Startsignal für neues Gewerbegebiet

Der Ausbau des Gewerbegebiets Drei Könige kann beginnen. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach hat am Donnerstag (16. Januar) dafür offiziell das Startsignal gegeben. Sie brachte eine Urkunde mit, die den Umbau der Industriefläche mitten in der Wittener Innenstadt als „Beispielhaftes Projekt“ auszeichnet. Bürgermeisterin Sonja Leidemann nahm diese gerne entgegen.

Das neue Gewerbegebiet nahe der Herbeder Straße wird 31.000 Quadratmeter groß sein. Davon sind 17.000 schon vergeben, 5800 alleine an die Deutsche Post DHL, die dort ein Logistikzentrum mit gut 100 Mitarbeitern schaffen will. Außerdem werden die Firmen Elektro Wieshoff aus Heven, Gebäudetechnik Ovenhausen aus dem Wullener Feld und der Groß- und Einzelhändler Ferreira Marques aus Herbede nach Drei Könige umziehen. 7000 weitere Quadratmeter gehen jetzt in die Vermarktung.