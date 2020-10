Etwas über drei Monate war die MS Schwalbe II in Witten in diesem Jahr auf dem Wasser. Jetzt endete die Saison.

Ruhr Witten: MS Schwalbe II geht in den Winterschlaf

Witten Das Fahrgastschaff MS Schwalbe II in Witten beendet eine schwierige Saison. Wegen Corona gab es viel weniger Fahrgäste als normal.

Rund 5.700 Besucher schipperten in diesem Jahr mit der MS Schwalbe II durch das idyllische Ruhrtal bis zum Kemnader See. Nicht zuletzt wegen Corona kann diese Zahl aber nicht mit den 27.000 Passagieren im Vorjahr mithalten.

Schwalbe konnte in Witten erst im Juli aufs Wasser

Erst am 8. Juli konnte die Schwalbe in diesem Jahr das erste Mal ablegen. Dadurch war die Saison nur halb so lang. Aus Hygieneschutzgründen durften maximal 50 Personen auf das Schiff und die Zwischenstopps entfielen. Zudem konnten nur sechs Sonderfahrten durchgeführt werden.

Die Stadtwerke Witten als Betreiber des Ausflugsschiffes sind dennoch zufrieden und sprechen von einer erfolgreichen und ereignisreichen Saison. Die endete nun am Mittwoch, dem 21. Oktober und die Schwalbe kann somit ihren wohlverdienten Winterschlaf antreten.

