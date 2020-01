Witten. Im ersten Halbjahr gibt es an der Mannesmannstraße elf Kabarettveranstaltungen. Die zwölfte muss in den Saalbau verlagert werden.

Witten: Newcomer und Altbekannte im Werkstadt-Comedyprogramm

Mit dem mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten Fatih Cevikkollu ist die Werkstadt bereits prominent in das neue Jahr gestartet. Aber für Joscha Denzel, der seit September für die Programmgestaltung zuständig ist, kommt der Höhepunkt erst noch – und zwar am 4. April. „Ich freue mich am meisten auf Hagen Rether“, sagt der 26-Jährige. In dessen Show „Liebe“ gebe es zwar nicht jede Sekunde eine Pointe, aber dafür ein Mitdenkangebot. „Rether ist unterhaltsam und spannend zugleich.“ Mit seiner Meinung steht Denzel nicht allein: Wegen des großen Andrangs findet der Rether-Abend nicht an der Mannesmannstraße, sondern im Saalbau statt.

„Lisa Feller ist witzig, bissig und scharfzüngig“

Auch den Abend mit Lisa Feller (19.02.), die inzwischen durch ihre TV-Präsenz einem großen Publikum bekannt ist, hat sich Denzel im Kalender schon fest vorgemerkt. „Sie ist witzig, bissig und scharfzüngig“, meint er. „Während kluge Köpfe über Feminismus debattieren, sagt Lisa Feller zum Beispiel bodenständig und verschmitzt, Gleichberechtigung würde ihr schon reichen.“

Der Kabarettist Hagen Rether gehört zu den Höhepunkten des Kabarett-Programms in Witten. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Zwölf Comedy- und Kabarett hat die Werkstadt an der Mannesmannstraße im ersten Halbjahr auf dem Programm. „Es ist eine gute Mischung aus Altbekannten und Newcomern geworden“, lobt der neue Programmmacher die Arbeit seiner Vorgänger, die noch für die Buchungen für 2020 zuständig waren. Es sei auch für alle Altersstufen was dabei. „Der Diplompädagoge und Bestsellerautor Matthias Jung kommt mit ,Chill mal’ – das Programm ist sicher etwas für die ganze Familie.“

Markus Barth kommt mit „Haha – Moment, was?“ nach Witten

Zu den Altbekannten gehört auch Markus Barth. Nachdem er Ende 2018 vor restlos ausverkauftem Haus spielte, verzweifelt er nun am 5. März in seinem Stand-up-Programm „Haha – Moment, was?“ an der Welt. „Brüllend komisch“, versichert Denzel.

Zu den eher neuen gehört Nektarios Vlachopoulos, der als nächster Gast erwartet wird. Der Slam-Poet, der für sein erstes Solo-Programm bereits ein halbes Dutzend Preise bekommen hat, kommt schon am 30. Januar mit seinem zweiten Show „Ein ganz klares Jein“ in die Werkstadt.

Der Bruder von Carolin Kebekus steht im Mai auf dem Programm

Ein ganz bekannter Name steht dann am 28. Mai auf dem Programm: Kebekus, allerdings: David Kebekus, der Bruder von TV-Größe Carolin. Sie ist die bekanntere – bislang. „David ist ein großer Stand-Upper“, lobt nämlich Torsten Sträter seinen jungen Kollegen. „Erfrischend nihilistisch, verdammt lustig und absolut schmerzfrei.“

Die weiteren Termine im ersten Halbjahr: 6. Februar Nessi Tausendschön; 12. März David Werker, 19. März Jan van Weyde; 23. April Kai Magnus Sting; 14. Mai Ingo Oschmann.