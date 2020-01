Witten. Die Polizei sucht mit zwei Fotos einen Mann und eine Frau, die in der Rossmann-Drogerie in Witten Kosmetikartikel eingesteckt haben sollen.

Witten: Paar stiehlt Kosmetik im Wert von 900 Euro

Die Polizei sucht mit Fotos ein Paar, das in der Rossmann-Drogerie an der Bahnhofstraße in der Wittener Innenstadt, Kosmetik-Artikel gestohlen haben soll – und zwar im Wert von 900 Euro.

Dieser Mann soll im Juli 2019 im Rossmann einen Diebstahl begangen haben. Foto: Polizei Bochum

Bisher haben die Ermittlungen der Polizei noch nicht zur Identifizierung der beiden Personen geführt. Bereits am 4. Juli 2019, gegen 17.45 Uhr, betrat das „kriminelle Pärchen“ die an der Bahnhofstraße 16 gelegene Drogerie. Der gemeinsame Diebstahl von mehreren kosmetischen Artikeln wurde mit einer Videokamera aufgenommen. Der Mann wählte augenscheinlich die Artikel aus und die Frau steckte diese anschließend in eine große Shopper-Tasche.

Frau trug große Shopper-Tasche

Diese Frau soll im Juli 2019 im Rossmann einen Diebstahl begangen haben. Foto: Polizei Bochum

Mit einem richterlichen Beschluss sind nun die Bilder zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Die Polizei fragt: „Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen oder Hinweise auf deren Identität oder Aufenthaltsort geben?“ Das Wittener Kriminalkommissariat 33 nimmt unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeiten die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 Zeugenhinweise entgegen.