Witten. In Wittens City stapeln sich neben Papiercontainern Tüten, Kartonagen, Papier. Die AHE verspricht, den Müll noch am Freitag (27.12.) abzufahren.

Witten: Papiercontainer quellen seit Tagen in der City über

Wer nach Heiligabend sein Geschenkpapier oder Pappe zum Container bringen wollte, musste lange suchen, bis er einen AHE-Behälter fand, der nicht bis oben vollgestopft war. An der Augustastraße/Ecke Hauptstraße und an der Galenstraße/Ecke Breite Straße lag der Müll am zweiten Weihnachtstag neben den Containern. Auch an der Steinstraße passte keine Zeitung mehr hinein. Das gleiche Bild in Herdecke und Wetter.

Redaktionsfotograf Jürgen Theobald ärgerte sich besonders darüber, dass die Container in Herdecke offenbar schon vor den Feiertagen voll waren. Tatsächlich standen auch in Witten Innenstadtbewohner schon morgens an Heiligabend vor vollen Behältern. Aber Rettung naht.

Entsorger AHE versprach noch am Freitag (27.12.), die Papiercontainer an diesem Tag in Witten zu leeren. Dies sei auch bereits am 21. und 23. Dezember geschehen. In Herdecke wurde das Papier laut AHE-Prokurist Michael Piecha schon am 20. und 24. Dezember abgefahren, in Wetter ebenfalls Heiligabend. Piecha: „Wir wissen doch, dass es durch den Versandhandel zu Weihnachten unheimlich viele Kartonagen gibt.“

AHE bittet: Containerstellplätze in Wittener Wohngebieten nicht zuzuparken

Am Samstag (28.12.) würden die AHE-Müllwagen wieder die großen Papiercontainer-Stellplätze in Herdecke abfahren, am Montag (30.12.) die übrigen Standorte dort. Die AHE bittet, Containerstellplätze in Wohngebieten nicht zuzuparken. Dies behinderte oder verhindere die Leerung.