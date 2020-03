Witten. Bei einer ersten Reinigung wurden nicht alle PCB-Flocken der Firma Sico entfernt. Am Mittwoch war erneut ein Schadstoff-Beseitiger in Witten.

Die Firma Sico in Rüdinghausen, in deren Umfeld hochgradig mit PCB belastete Flocken gefunden wurden, wird die beiden Kamine entfernen, durch die die Schadstoffe in die Umwelt gelangten. Sico-Geschäftsführer Ralf Skoda zu unserer Redaktion: „Wir wollen damit auf Nummer sicher gehen und die Kamine durch neue ersetzen.“ Außerdem wurden das Firmengelände des Silikonverarbeiters sowie die nähere Umgebung, so Skoda, am Mittwoch (11.3.) noch einmal von einer Spezialfirma gereinigt.

Die weißen mit PCB belasteten Flöckchen auf diesem Müllcontainer wurden in Witten-Rüdinghausen im Umfeld der Firma Sico gefunden.

Sico hatte die Schadstoff-Beseitiger ein zweites Mal für eine Reinigung bestellt, nachdem der EN-Kreis in der vergangenen Woche durch Recherchen dieser Redaktion erfahren hatte, dass sich immer noch mit PCB belastete Flocken auf dem Firmengelände befinden. Die Firma Sico, die seit 1985 an der Friedrich-Ebert-Straße produziert, teilt sich ihr Verwaltungsgebäude mit anderen Unternehmen. Der Vertreter eines Betriebes hatte am vergangenen Donnerstag (5.3.) gegenüber unserer Redaktion beklagt, dass an der Fassade des Verwaltungsgebäudes und auf Fahrzeugen auf dem Parkplatz noch verdächtige Flocken zu sehen seien.

Sico-Chef: Starker Wind trug Partikel auch in die Nachbarschaft

Sico-Chef Ralf Skoda erklärte am Mittwoch (11.3.), dass Partikel unter anderem in Büschen und auch auf Fensterbänken des Verwaltungsgebäudes gefunden wurden. „Diese sehen aber nicht mehr aus wie Flocken, sondern wie Styropor-Brösel.“ Starker Wind habe diese auch in die Nachbarschaft getragen, so Skoda. Auf Anordnung des Kreises durfte Sico am vergangenen Donnerstag (5.3.) nicht produzieren. Kreis-Mitarbeiter hatten hochgradig mit PCB 47, 51 und 68 belastete weiße Flocken nach Hinweisen am 21. Februar und mehrfach seit Montag, 2. März, im Umfeld der Firma gefunden.

Eine größere Menge an PCB-Flocken, die im Umfeld der Firma Sico in Witten-Rüdinghausen entdeckt wurden. Foto: EN-Kreis

Nach Gesprächen mit Kreisvertretern am 5. März konnte Sico die Produktion wieder aufnehmen, nachdem der Silikonverarbeiter zugesagt hatte, bei der Produktion einen chlorfreien sogenannten Vernetzer (Paste) einzusetzen – und zwar so lange, bis im Betrieb ein neues, zweites Abluftsystem installiert ist. Sico-Chef Skoda hatte gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass der bisherige, chlorhaltige Vernetzer insbesondere PCB 47, aber auch PCB 51 und 68 habe entstehen lassen. Dass Schadstoffe in die Umwelt gelangt seien, habe man nicht gewusst, betonte der Geschäftsführer. Ziel sei es jetzt, ein effizientes Filtersystem im Produktionsablauf zu installieren.

Kinder im Krabbelalter sollten nicht mit PCB-Flocken in Kontakt kommen

Ralf Skoda betonte gegenüber unserer Redaktion, dass die PCB-Problematik alle silikonverarbeitenden Betriebe weltweit betreffe, nicht nur Sico und einen Mitbewerber in Ennepetal. Das Unternehmen BIW in Ennepetal ist ebenfalls in die Schlagzeilen geraten, weil es PCB-belastete Flocken in die Umwelt freisetzte. Sico-Chef Skoda sieht die chemische Industrie in der Pflicht, die Stoffe anbieten müsse, bei denen im Produktionsprozess kein PCB entstehe.

Witten PCB-Produktion seit 1989 verboten PCBs (Polychlorierte Biphenyle) sind synthetische aromatische Stoffe, die in 209 verschiedenen chemischen Strukturen auftreten können. Die PCB-Produktion ist in Deutschland seit 1989 verboten. Seither dürfen PCB-haltige Stoffe weder hergestellt, noch in den Verkehr gebracht oder angewendet werden. PCBs können schädigend auf das Nerven- und Immunsystem sowie auf Leber und Schilddrüse wirken und wurden von der Internationalen Agentur für Krebsforschung als krebserregend eingestuft. Weitere Informationen des EN-Kreises zum Thema PCB unter: https://www.enkreis.de/katasterumwelt/umwelt/faq-pcb.html

Laut Kreissprecher Ingo Niemann sind mit PCB belastete Flocken nur gesundheitsgefährdend, wenn man diese esse. Hiervon sei bei erwachsenen Menschen nicht auszugehen. Vom NRW-Umweltministerium heißt es, dass eine langfristige Schädigung der Gesundheit nicht sicher ausgeschlossen werden könne, wenn Kinder im Krabbelalter mit PCB belastete Flocken über den Mund zu sich nehmen würden.