Witten. Eine Videokamera filmte im Dortmunder Bahnhof, wie ein Wittener einem Reisenden die Tasche stahl. Danach wurde die Wohnung des Diebs durchsucht.

Witten: Polizei fasst dank Videoüberwachung notorischen Dieb

Nur kurz unaufmerksam war ein 34-jähriger Mann aus Ahlen am Sonntag (5.1.) im Dortmunder Hauptbahnhof. Dies soll ein 47-jähriger Taschendieb ausgenutzt und dem Mann eine Tasche gestohlen haben. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Da der Tatverdächtige bereits polizeibekannt ist, wurde seine Wohnung in Witten durchsucht. Die Beute blieb jedoch verschwunden.

Der 34-Jährige gab bei der Bundespolizei an, dass er sich gerade in einem Geschäft im Dortmunder Hauptbahnhof etwas kaufen wollte. Dazu hatte er seine Reisetasche auf seinen Koffer hinter sich abgelegt. Diese Gelegenheit nutzte ein Taschendieb und flüchtete mit der Tasche.

Dank der Videoüberwachung im Hauptbahnhof, konnte der Täter identifiziert werden, denn dieser ist der Bundespolizei auf Grund mehrfacher Diebstahlsdelikte bekannt. Da der 47-Jährige eine S-Bahn in Richtung Witten nutzte, wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Diese ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Algerier an. Bundespolizisten durchsuchten daraufhin die Wohnung in Witten. Die Beute des Mannes konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Dem 34-Jährigen entstand durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Gegen den Wittener leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.