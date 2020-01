Witten. Die Polizei sucht einen Mann, der eine Wittenerin (78) bestohlen haben soll. Sein Versuch, sie um noch mehr Geld zu erleichtern, scheiterte aber.

Witten: Polizei sucht Verdächtigen nach Kartenklau mit Foto

Fast drei Monaten nach dem Diebstahl einer EC-Karte sucht die Polizei nun einen Tatverdächtigen mit Bild. Er soll einer 78-jährigen Wittenerin am 20. Oktober das Portmonee aus einer Umhängetasche gestohlen haben. Mit der EC-Karte, die sich in der Geldbörse befand, soll der Unbekannte versucht haben, Bargeld abzuheben. Was aber misslang. Ein Richter gab jetzt ein Foto des Verdächtigen frei, das offenbar von einer Kamera am Geldautomaten gemacht wurde. Die Polizei fragt, wer den Mann auf dem Bild kennt.

Hinweise an: Tel. 0234 909-4305 (-4441).