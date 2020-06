Witten: Randale im Regionalexpress RE 4 - Schläger flüchten

Witten. Mindestens fünf Männer gingen im RE 4 zwischen Dortmund und Witten auf einen 30-Jährigen los. Mitreisende konnten weitere Angriffe verhindern.

Im Regionalexpress RE 4 ist es auf der Strecke zwischen Dortmund und Witten zu einer Schlägerei gekommen. Laut Bundespolizei griffen mindestens fünf Männer einen 30-Jährigen an. Am Halt Hauptbahnhof Witten konnten die Tatverdächtigen flüchten.

In der Nacht zu Mittwoch (3. Juni), 1 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zum Hauptbahnhof in Witten gerufen. Dort sollte es im RE 4 zu Randale gekommen sein. Nach Angaben der Beamten gab es allerdings einen gezielten Angriff von mindestens fünf Männern gegen einen 30-jährigen Mann aus Oberhausen. Unbeteiligte Reisende in dem Zug zeigten Zivilcourage, drängten sich zwischen den Oberhausener und seinen Angreifern und konnten so weitere Angriffe verhindern.

Beim Halt des Zuges in Witten sollen die fünf Tatverdächtigen aus dem Zug geflüchtet sein. Dieser verfügt über keine Videoüberwachung. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Durch den Vorfall wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Die Bundespolizei bittet um Hinweise: 0800 6 888 000.