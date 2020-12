Witten: Schnelltest-Aktion an Heiligabend darf stattfinden

Das Palliativnetz Witten darf nun doch seine Schnelltest-Aktion an Heiligabend durchführen. Stadt und Kreis gaben am Dienstnachmittag grünes Licht.

Witten Lange stand die Corona-Schnelltestaktion in Witten auf der Kippe. Nun aber gibt die Stadt grünes Licht für das überarbeitete Konzept.

Die Schnelltest-Aktion des Palliativnetzes Witten an Heiligabend kann nun doch stattfinden. Am Dienstagnachmittag gab die Stadt nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt grünes Licht.

Das Ordnungsamt wertet die Aktion nun im Rahmen der derzeitigen Coronaschutzverordnung als Dienstleistung im Gesundheitswesen. Damit seien keine weiteren gesonderten Genehmigungen möglich, schreibt Sachgebietsleiter Tobias Hahn. Auch rechne man nun nicht mehr mit verkehrlichen Behinderungen.

Vergangene Woche hatte das Ordnungsamt der Stadt Witten die Schnelltestaktion untersagt

Mitte vergangener Woche hatte das Amt die Test-Aktion, bei der ursprünglich bis zu 1000 Menschen an der Straße Egge abgestrichen werden sollten, untersagt. Denn die Reihentestung habe

Nach - etwa die Verlegung der Teststationen auf den Parkplatz des Möbelhauses Ostermann im Salinger Feld - sind die Bedenken von Stadt und Kreis nun aber ausgeräumt. Auch musste die Teilnehmerzahl auf 500 Personen begrenzt werden.

Palliativnetz ist erleichtert

"Ich bin wirklich froh", sagt Initiator Matthias Thöns erleichtert. Bis zuletzt hätte das Organisationsteam weiter vorbereitet, sei aber "in den Seilen gehangen". Nun freut sich der Mediziner auf den kommenden Donnerstag. "Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man an Heiligabend 25 Freiwillige findet, die bei so etwas mitmachen", lobt er das Engagement seiner Mitstreiter.

Die Aktion ist in der Bevölkerung auf breites Interesse gestoßen. Anmelden zum Test kann man sich mittlerweile nicht mehr. "Wir haben auch schon eine recht lange Warteliste", so Thöns.

500 vorab angemeldete Testwillige werden nun an Heiligabend in ihren Autos bei Ostermann abgestrichen. Bei positivem Ergebnis erfolgt direkt vor Ort ein PCR-Test. Zudem erhalten diese Personen schriftlich ausführliche Informationen über das weitere Vorgehen und das Gesundheitsamt wird informiert.

