Witten: Schornsteinfeger arbeiten mit Blick aufs Mutterhaus

Witten Das Gelände des Diakoniewerk Ruhr in Witten wurde mehr und mehr zugebaut. In der 70er Jahren war rund ums Mutterhaus noch viel Platz.

Einen tollkühnen Sprung aus dem Stand vom First zur Schornsteinspitze vollbrachte einst ein Bezirks-Schornsteinfegermeister. Fotograf Davide Bentivoglio hielt diesen Moment im Bilde fest. Auf diesem ist aber vielmehr der Hintergrund interessant, denn er sieht heute ganz anders aus. Viele Wittener haben's trotzdem gewusst.

Schornsteinfeger Hans Hymon kletterte auf dem Dach des Hauses an der Gregor-Boecker-Straße 8 herum. "Die Häuser gehören der Siedlungsgenossenschaft Arbeiterheim e.G.", schreibt Gerhard Waßmann. An Hans Hymon erinnert sich der Wittener Karl-Ludwig Kemmer sogar noch: "Sein Kehrbezirk schloss auch die Pferdebachstraße ein. Deswegen gehe ich davon aus dass es sich um das Gelände des evangelischen Krankenhaus handelt."

Das ist richtig - das Areal gehört zum Diakoniewerk Ruhr, im Wittener Volksmund allerdings einfach Diakonissenhaus genannt. Das Haus im Hintergrund ist das Mutterhaus. Das Gelände ist heute nicht mehr so frei wie auf dem damaligen Bild, zahlreiche Gebäude mit den unterschiedlichsten Funktionen wurden während der letzten Jahrzehnte gebaut. Das Mutterhaus aber steht heute absolut unverändert dort - inzwischen allerdings von so vielen Bäumen umgeben, dass ein Bild aus der Ferne nicht mehr möglich ist.

1976 wurde die ev. Krankenhauskapelle in Witten abgerissen

Dort, weiß Christina Wildfang, findet man heute u.a. das Bücherstübchen und das Hausmuseum. "Auch gab es dort vor einigen Jahren Briefmarken zu kaufen, mit Abbildung der beiden Lechner-Beton-Diakonissen, die vor dem Krankenhaus stehen." Hinter dem Mutterhaus sei die Kapelle des alten Krankenhauskomplexes zu sehen. "Dort bin ich geboren und sie wurde kurz nach meiner Geburt abgerissen", schreibt Wildfang.

Das war 1976, so Michael Winkler, der von 1979 bis 2008 als Öffentlichkeitsreferent des Diakoniewerks Ruhr arbeitete. Er weiß auch: Im Mutterhaus der Schwesternschaft hat heute das Martineum seinen Sitz. Und welche Gebäude folgten? 1977 wurde das Lukas-Zentrum eingeweiht, bereits 11974 entstand das Comenius Berufskolleg. Das Gebäude der einstigen "Pflegevorschule" steht noch. Darin hat seit einigen Jahren die Creative Kirche ihren Sitz.

Die Keimzelle des Diakoniewerks

Auf der offiziellen Internetseite des Diakoniewerk heißt es unter anderem: "Der Begriff des Mutterhauses ist zweideutig: Er bezeichnet zum einen das Gebäude, in welchem Leitung und verschiedene Angebote ihren Sitz haben. Wenn man ins Mutterhaus geht, betritt man also ein Haus an zentraler Stelle im Diakoniewerk Ruhr.

Die eigentliche Bedeutung ist aber vornehmer und ideell zu sehen: Das Mutterhaus ist die Keimzelle des Diakoniewerkes, gegründet im Jahr 1890 als Diakonissenhaus für die Grafschaft Mark und das Siegerland. Alle Aktivitäten und Entwicklungen am Standort des Diakoniewerkes Ruhr Witten nahmen hier ihren Anfang."

