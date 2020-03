Witten. Was kann ich tun, wenn es mir schlecht geht? Das Team von „Verrückt? Na und!“ gibt Tipps. Leider werden die Experten zu selten eingeladen.

Viele Schulen und Bildungseinrichtungen bieten regelmäßig Projekte zu den Themen Rauchen, Sucht und Mobbing an. Ein Thema bleibt allerdings oft auf der Strecke: die seelische Gesundheit. Das möchte das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ ändern. Allerdings wird es nur wenig nachgefragt.

„Nur sechs Wittener Schulen haben bisher das Angebot wahrgenommen“, sagt Koordinatorin Barbara Diolosa-Paszek. „Mittlerweile sind wir öfter in Dortmund, Hagen oder sogar Unna.“ Dabei würde sich das Team gerne viel stärker auf Witten, Wetter und Herdecke konzentrieren. „Wahrscheinlich liegt das an dem sehr eng gestrickten Lehrplan“, vermutet Salomé Witt, die an dem Projekt mitwirkt.

Bereits seit 2015 bieten die Vereine Viadukt, Wetterleuchten, der Sozial-psychiatrische Dienst Witten sowie das Haus Billerbeckstraße das Schulprojekt an. Träger und Entwickler ist der Verein „Irrsinnig Menschlich“ in Leipzig.

Wissen vermitteln, Fragen klären und Ängste abbauen, das steht im Mittelpunkt

Ziel sei es, Kinder und Jugendliche ab der achten Klasse sowie deren Eltern und Lehrer für das Thema „Seelische Gesundheit“ zu sensibilisieren. Dabei geht es darum, psychischen Erkrankungen vorzubeugen, Wissen zu vermitteln, Fragen zu klären und Ängste abzubauen. Dies steht im Mittelpunkt des Projekttages.

Experten der oben genannten Einrichtungen und Menschen, die eine psychische Erkrankung haben oder hatten, führen den Schultag gemeinsam durch. Meistens tauscht sich das Team im Vorfeld schon mit dem Klassenlehrer aus. „So wissen wir, ob es bestimmte Themen gibt, die wir lieber weglassen“, sagt Andreas Berg. Suizid sei beispielsweise nicht in jeder Schulkasse ein angebrachtes Thema.

„Was brauche ich, wenn es mir schlecht geht? Und was brauche ich nicht?“

Nach einem ersten Kennenlernen verteilt das Projektteam Themen an einzelne Schülergruppen. Die Schüler beschäftigen sich zum Beispiel mit Fragen wie „Was brauche ich, wenn es mir schlecht geht? Und was brauche ich nicht?“ und stellen die Antworten im Anschluss der Klasse vor.

Witten Anspruch auf Hilfe Wenn ein Familienmitglied – sei es ein Elternteil, ein Kind oder Jugendlicher – von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, hat das auch immer Auswirkungen auf das Leben der anderen Familienmitglieder. Für die Bewältigung und den Umgang mit der Erkrankung haben die betroffenen Familien Anspruch auf Hilfestellungen. Betroffene können sich bei Fragen an das Team der Jugendhilfe wenden: 02302 580930 oder per Email an .

Das Team ist immer wieder überrascht, wie kreativ die Jugendlichen sind. Ihre Ergebnisse halten sie nicht nur auf Plakaten, sondern auch in Rapsongs, Videos oder kleinen Theaterstücken fest. „Wir müssen die Schüler oft bremsen, damit das nicht den zeitlichen Rahmen sprengt“, sagt Salomé Witt.

„In diesem Moment sind alle mucksmäuschenstill“

Besonders eindrucksvoll für die Jugendlichen sei jedoch der letzte Teil des Tages. Dann outet sich der Betroffene und erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und Krisen. „Egal wie unruhig die Klasse vorher war, in diesem Moment sind alle mucksmäuschenstill“, so Salomé Witt.

Die meisten seien bereits in ihrem Umfeld mit dem Thema in Berührung gekommen. Einige sogar selbst betroffen. „Es ist ein riesiger Schritt, wenn die Jugendlichen in der Klasse von ihren Erfahrungen erzählen“, sagt Barbara Diolosa-Paszek. Aber nicht nur die Schüler, sondern auch die Klassenlehrer profitieren von dem Projekttag. „Die Lehrer lernen ihre Schüler noch einmal ganz anders kennen.“

Die Schüler seien häufig sehr berührt, aber auch interessiert an den persönlichen Geschichten. Wie sieht es in einer Psychiatrie aus? Was hat Euch geholfen? Nehmen Sie Medikamente? – dies seien Fragen, die besonders oft gestellt werden. „Nur ganz selten fragt mal einer, wie man Sozialarbeiter wird“, sagt Andreas Berg lachend.