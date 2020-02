Witten: Stadtwerke erhöhen Fahrpreise für Schwalbe

Im April heißt es wieder: Leinen los für die MS Schwalbe II. Die Ausflüge mit dem Stadtwerke-Schiff im Ruhrtal werden allerdings teurer. Ein Grund: Das Finanzamt hat den zu zahlenden Mehrwertsteuersatz fürs Schiff von sieben auf 19 Prozent erhöht.

Hintergrund ist, dass der Fiskus die Schwalbe bislang als ein Schiff im Linienverkehr einstufte. Jetzt heiße es, die Schwalbe bediene keinen Linienverkehr, so die Stadtwerke. Geschäftsführer Andreas Schumski rechnet durch die neue „steuerliche Einordnung“ des Ausflugsschiffes mit jährlichen Mehrbelastungen von rund 60.000 Euro – nicht nur für die Mehrwertsteuer, sondern auch für die zusätzliche Kapitalertragssteuer sowie den fälligen Solidaritätszuschlag.

Preiserhöhung ärgert auch den Stadtwerke-Chef

40.000 Euro wollen die Stadtwerke in der neuen Saison durch die Fahrpreiserhöhung einfahren. Für Schwalbe-Ausflügler bedeutet dies: Bezahlte man für eine Familienkarte – zwei Erwachsene, 1 Kind oder ein Erwachsener und drei Kinder – bislang ohne eine Rewirpower-Karte für eine einfache Fahrt elf Euro, werden dafür ab April 15 Euro fällig. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren mussten bislang für eine einfache Fahrt 5,50 Euro zahlen, künftig – ohne Rewirpowerkarte – 7,50 Euro. Gesellschaftsfahrten mit der Schwalbe waren bislang je angefangener Stunde für 195 Euro zu haben, jetzt für 250 Euro.

Von Preiserhöhung um rund 35 Prozent ist auch Stadtwerke-Geschäftsführer Schumski alles andere als begeistert: „Wir sind ein kommunales Unternehmen, tun mit der Schwalbe etwas Gutes. Jetzt zieht uns das Finanzamt das Geld aus der Tasche.“ Die Fahrpreiserhöhung decke auch nur einen Teil der Mehrkosten. Auf 20.000 Euro werde man wohl in diesem Jahr sitzenbleiben, so Schumski. 30.000 Gäste konnten 2019 an Bord der Schwalbe begrüßt werden, 2018 waren es 35.000. Der Gäste-Rückgang erklärt sich durch den wochenlangen Ausfall des Schiffes nach dessen Havarie Ende Juni 2019 nahe der Lakebrücke.

6,8 Millionen Euro für den Erhalt und den Ausbau der Versorgungsnetze und -anlagen

Als Netzbetreiber kümmern sich die Stadtwerke auch um die Versorgungssicherheit in der Stadt. Rund 6,8 Millionen Euro werden in diesem Jahr in den Erhalt und den Ausbau der Versorgungsnetze und -anlagen fließen, so Rainer Altenberend, Hauptabteilungsleiter Energie- und Wasserversorgung. Ein Projekt sei die Modernisierung der Knotenpunkt-Station in der Breite Straße.

Was die Stadtwerke freut: Ende des vergangenen Jahres hatten Wittener Bürger über 10.000 Zählerstände telefonisch oder online ans Unternehmen übermittelt. Die Stadtwerke hatten zur Aktion „Selbst ablesen und Gutes tun“ aufgerufen. Jeder von Bürgern übermittelte Zählerstand erhöhte die Stadtwerke-Spende an den Deutschen Kinderschutzbund. Dieser konnte sich schließlich über eine 6000-Euro-Spende freuen.