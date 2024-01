Witten: Schwerst Verletzter bei Brand in Altenheim

Witten Ein brennendes Bett hat in der Nacht einen Großeinsatz ausgelöst. Feuerwehr lobt Polizist und Pflegekraft, die einen Bewohner retteten.

Beim Brand in einem Altenheim hat es in der Nacht zu Mittwoch in Witten einen Schwerverletzten gegeben. Ein Heimbewohner sei schwerst brandverletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Der Bewohner kam in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Gegen 2 Uhr hatte die Brandmeldeanlage der Seniorenresidenz an der Breddestraße Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeuge, darunter zwei Drehleitern, und insgesamt 35 Kräften ins Wittener Zentrum aus. Dass es sich tatsächlich um ein Feuer handelt und keinen Fehlalarm, habe die Feuerwehr schließlich auf der Anfahrt um Einsatzort erfahren, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Morgen.

Feuer in Altenheim in Witten: Lob für Nachtschwester und Polizist

Wie sich zeigte, brannte das Bett in einem Zimmer im ersten Obergeschoss. Eine Nachtschwester habe zusammen mit einem Polizisten den dortigen Bewohner gerettet. Der Mann habe schwerste Brandverletzungen erlitten, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Sprecher lobt, die Pflegekraft und der Polizist hätten „sehr gut gearbeitet“.

Das Zimmer sei sehr stark verraucht gewesen, berichtete die Feuerwehr. Das Heim sei anschließend entraucht worden und sei weiterhin bewohnbar; das betreffende Zimmer jedoch nicht, erklärte der Sprecher.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Ein ebenfalls alarmierter Hubschrauber sei letztlich nicht benötigt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Schwerstverletzte sei per Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Nähere Informationen zum Alter des Mannes und zu seinem Gesundheitszustand gab es am Morgen bei der Feuerwehr nicht.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten