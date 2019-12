Witten: So lecker schmeckt der Weihnachtsmarkt

Backkartoffel, Bratwurst und Champignonpfanne gehören zum Standardangebot auf dem Wittener Weihnachtsmarkt. Aber zwischen Glühweinstand und Pommesbude haben sich auch einige besondere Speisen gemogelt. Allen voran bietet Sabine Schmelzer in dieser Woche täglich zwei Wildgerichte an.

Doch auch andere Buden haben neben Altbewährtem ungewöhnliche Angebote angeschlagen. Wie wär’s zum Beispiel mit Rippchen oder Chili con carne am Berliner Platz? Joanna Trumpf verkauft Kibbelinge (Portion: 5 Euro) auf dem Rathausplatz. Das holländische Fischgericht – Seelachs in Backteig frittiert – findet immer mehr Fans in Witten. „Aber manche halten die für Chicken Nuggets“, sagt die Imbiss-Frau. Die Reaktion nach dem ersten Biss kann man sich vorstellen. Trotz allem verkauft sie am häufigsten Backfisch, gefolgt von: Currywurst.

Jeder zweite Wittener wählt Nutella-Crêpe

Studentin Julia Schejock arbeitet auf dem Wittener Weihnachtsmarkt im Crêpes-Stand. Hier bereitet sie einen dünnen Pfannkuchen mit Schafskäse und Peperoni zu. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Vertrautes isst man auch am Crêpes-Stand auf dem Rathausplatz. „Jeder zweite nimmt seinen Crêpe mit Nutella“, sagt Julia Schejock. Die 27-Jährige steht hinter dem Eisen für die dünnen Pfannkuchen. Sie kratzt am Tag etliche Gläser Schokocreme leer. Dabei locken auch Schafskäse-Peperoni oder Camembert-Preiselbeere (Portion: 4,50 Euro). Klingt nicht nur lecker. „Diese Crêpes sind schnell gemacht und nicht so schwer“, sagt Julia Schejock.

„Lichtblick für Genießer“

Aber zurück zu Sabine Schmelzer, der Dame mit den Wildspezialitäten. Sie hat für eine Woche die Holzbude am Kinderkarussell auf dem Rathausplatz gemietet. Die Hobbyköchin verkauft dort täglich zwei regionale Gerichte, die sie morgens frisch gekocht hat.

Diesmal hat Schmelzer eine Rosmarin-Lasagne mit Pilzen und Wildragout dabei, außerdem eine Maronen-Kürbis-Apfel-Lasagne (Portion 5 Euro). Zur Mittagszeit bleiben viele Passanten ungläubig stehen. Solche Gerichte gibt’s beim Budenzauber in Witten? Agnes (33) holt sich eine Portion – und Nachschlag. „Der Wittener Weihnachtsmarkt bietet ja wenig kulinarische Besonderheiten“, sagt sie. „Aber das hier ist ein Lichtblick für Genießer.“

Witten Tipps für den Glühwein-Endspurt Der Wittener Weihnachtsmarkt läuft noch bis einschließlich Montag, 23. Dezember. Einige Programmpunkte für den Glühwein-Endspurt: Do (19.12.), 17 Uhr, spielt das Concord Weihnachtstrio auf dem Berliner Platz. Freitag (20.12) singt der Chor der Creativen Kirche auf dem Rathausplatz. Samstag (21.12.) wird auf dem Rathausplatz geschmiedet. Der Sonntag (22.12.) ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen, da dürfte es auch auf dem Weihnachtsmarkt voll werden. Sabine Schmelzer betreibt bis einschließlich Sonntag ihren Verkauf gegenüber des Schwenkgrills auf dem Rathausplatz.

Einige kennen die pensionierte Grundschullehrerin schon von ihrer Teilnahme an Kochshows im Fernsehen – wie zuletzt „The Taste“. Außerdem gibt Sabine Schmelzer Kochkurse an der Wittener VHS, die sehr gut angenommen werden. „Ach, ich bin so fit und voller Energie“, sagt die 66-Jährige. Nur so kann man sich erklären, warum sie sich den Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt antut.

Stolz ist die Wittener Hobbyköchin Sabine Schmelzer auf ihren selbst gemachten Nudelteig, der die Grundlage für ihre Lasagne ist. Er ist sehr dünn und wird deshalb schön knusprig. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Denn ihr Tag beginnt um zwei Uhr morgens. Wenig später brutzeln schon Hirsch- und Wildschweinfleisch in der Pfanne. Um drei Uhr in der Früh pflückt die Wittenerin Rosmarin vom Balkon, um vier Uhr macht sie den Nudelteig. Mittags um zwölf öffnet sie dann ihre Bude auf dem Rathausplatz. Um 13 Uhr startet dann schließlich der Verkauf. „Künstler brauchen halt ihre Zeit“, sagt sie lachend. Bis 19 Uhr steht sie in ihrer Hütte.

Der Grünkohl wird gespendet

Dort kommt gerade Simone von der Foodsharing-Initiative aus dem Wiesenviertel vorbei, um mehrere Kilo frischen Grünkohl abzugeben, den jemand gespendet hat. „Och, den mache ich morgen zusätzlich zum Wildschweinbraten“, sagt Sabine Schmelzer begeistert. Überhaupt ist das Marktleben ganz und gar ihr Ding. „Man kommt mit so vielen Leuten ins Gespräch. Das ist genau das, was ich brauche.“

Am Mittwoch (18.12.) wird die Hobbyköchin Wildschweinbraten nach Großmutters Art anbieten, mit Rahmwirsing und Salzkartoffeln. Für Vegetarier gibt es „Spekulatius-Falafel mit Rote-Beete-Mousse auf Endiviensalat“. Nur, um ein bisschen Appetit zu machen...