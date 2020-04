Witten: Sparkasse Witten öffnet alle Geschäftsstellen

Witten. Die Sparkasse öffnet ab Montag (27.4.) wieder alle Filialen in Witten. Kundenbesuche und Beratungsgespräche sind an allen Standorten möglich.

Die Sparkasse Witten öffnet ab Montag (27.4.) wieder ihre Standorte in allen Wittener Stadtteilen. Neben der Sparkassenhauptstelle an der Ruhrstraße stehen dann auch alle neun Geschäftsstellen wie gewohnt für Kundenbesuche und persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Die Hauptstelle ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie donnerstags zusätzlich bis 18 Uhr geöffnet. Die Geschäftsstellen in Annen, Bommern, Heven und Herbede haben werktags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Geschäftsstellen Crengeldanz, Siegfriedstraße, Stockum, Rüdinghausen und Hammertal öffnen ihre Türen montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.

Beratungstermine gibt es in allen zehn Geschäftsstellen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Kunden der Sparkasse in Witten müssen sich an Hygienerichtlinien halten

Die Öffnung erfolgt unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, die sich in den letzten Wochen bewährt haben. So sorgen Mitarbeiter zum Beispiel dafür, dass nur eine bestimmte Anzahl an Personen in den Filialen sind.

Barauszahlungen durch das Personal finden ausschließlich in der Sparkassenhauptstelle sowie in den Geschäftsstellen in Annen, Heven und Herbede statt. Die Geldautomaten sind an allen zehn Sparkassen-Standorten nutzbar.

