Witten. Heftige Unfallflucht: In den Sieben Kurven in Witten raste ein Sportwagenfahrer in den Pkw von Sarah D. – und fuhr nach dem Crash weiter.

Die Zahl der Unfallfluchten in Witten nimmt jährlich zu. Dieser Fall ist besonders heftig: Während eine 32-Jährige durch die Sieben Kurven in Witten-Herbede fuhr, kam ihr am Sonntagnachmittag (23.2.) ein Sportwagen entgegen. Als dieser rasant in die Kurve fuhr, kam es zu Crash – mit ziemlicher Wucht knallte dieser in ihren Seat. Aber: Ohne anzuhalten und obwohl das Fahrzeug vorn beschädigt war, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort.

An dieser Stelle traf der Sportwagen auf das Auto der Wittenerin. Foto: HO / Witten

Die Polizei sucht nun einen „auffälligen dunklen, rot abgesetzten Sportwagen“ – vermutlich einen Honda Type „R“ mit Heckflügeln. Gegen den Fahrer ermitteln die Beamten wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise: 0234/909-5206.

Dunkles Fahrzeug raste auf Wittenerin zu

An jenem Sonntag war Sarah D. um 16.25 Uhr auf den Serpentinen der Rauendahlstraße von Bommern in Richtung Durchholz unterwegs. In Höhe der Hausnummer 137 kam ihr der Autofahrer entgegen. „Leider ging alles so schnell, dass ich nur ein dunkles sportliches Fahrzeug auf mich zurasen gesehen habe“, erinnert sich die Herbederin. In der Kurve stießen beide Pkw zusammen. „Es hat richtig gerummst, die Airbags gingen auf“, so Sarah D. „Ich musste mich dann erst mal zurechtfinden. Und als ich ausgestiegen bin, habe ich gemerkt: Oha, du bist ja alleine. Der ist abgehauen!“

Ohne anzuhalten, sei der Unfallfahrer mit dem vorn links beschädigten Fahrzeug offenbar weiter in Richtung Bodenborn gefahren. An der Unfallstelle fanden die Polizisten kurz darauf unter anderem die Waschdüse einer Scheinwerferanlage und mehrere zersplitterte Kunststoffteile, welche dem Sportwagen zuzuordnen sein dürften.

Am Fahrzeug der Wittenerin wurden durch den seitlichen Zusammenstoß beide linke Kopfairbags ausgelöst. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 13.000 Euro. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Verletzt wurde sie nicht.

Zahl der Unfallfluchten in Witten steigt erheblich

Diese Verkehrsstraftat passt ins Bild, das die Polizisten mit Blick auf die Verkehrsunfallstatistik des vergangenen Jahres zeichneten: „Wir bemerken eine zunehmende Verrohung und Respektlosigkeit“, sagt Polizeisprecher Frank Lemanis. Dies schlägt sich auch in der zunehmenden Zahl von Unfallfluchten nieder. In 819 Fällen in Witten entfernte sich ein Unfallverursacher 2019 einfach vom Ort des Geschehens, fünf Jahre früher passierte dies nur in 630 Fällen. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp 70 Prozent.