Witten. In Witten bleibt’s bei fünf verkaufsoffenen Sonntagen. Das hat der Rat entschieden. Doch die Politiker waren nicht durchweg begeistert.

Witten: Stadt behält fünf verkaufsoffene Sonntage bei

Es bleibt bei fünf verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr. Dafür hat sich der Rat jetzt bei einigen Gegenstimmen ausgesprochen. Die Stadt musste aufgrund einer Änderung des Ladenöffnungsgesetzes neu entscheiden, wie oft die Wittener am siebten Tag der Woche shoppen gehen dürfen.

Mit der Gesetzesreform sollten rechtliche Unsicherheiten beseitigt werden. Mussten verkaufsoffene Sonntage bis dahin Bezug zu einem Anlass haben, also zeitgleich mit Festen oder Märkten stattfinden, dürfen sie nun „im öffentlichen Interesse“ festgelegt werden.

Die Standortgemeinschaft Witten-Mitte und das Stadtmarketing haben sich wie bereits 2019 fünf Sonntagsöffnungen gewünscht: in der Innenstadt während der Himmelfahrtskirmes (24. Mai), bei der Zwiebelkirmes (6. September) und beim Weihnachtsmarkt (20. Dezember) sowie in Herbede während der Kindertage (5. April) und des Oktoberfestes (4. Oktober).

Wittener CDU: Auch viele andere Menschen müssen sonntags arbeiten

„Fünf verkaufsoffene Sonntage sind zu viel“, lehnte Linken-Fraktionschefin Ulla Weiß den Vorschlag ab. Auch Verkäuferinnen und Verkäufer bräuchten mal einen Tag Ruhe. Rückenwind bekamen die Kaufleute von den anderen Parteien.

Frank Krebs (SPD) betonte, er habe mit Geschäftsleuten gesprochen. Sie hätten ihm bescheinigt, dass die verkaufsoffenen Sonntage die umsatzstärksten Tage des Jahres seien. Auch das Personal empfinde es als weniger schlimm, an einem Sonntag arbeiten zu müssen, so Krebs. „Die meisten bekommen das ja vergütet oder für die sechs Stunden am Sonntag einen ganzen Tag frei.“

CDU-Fraktionschef Klaus Noske verwies darauf, dass auch viele andere Menschen sonntags arbeiten müssten, etwa Polizisten, Rettungskräfte oder Busfahrer. Deshalb sei es falsch, die Arbeit am verkaufsoffenen Sonntag als extrem oder etwas Besonderes darzustellen. Roland Löpke (Piraten) ergänzte: „Es gibt auch Menschen, die sechs Tage lang keine Zeit haben, einkaufen zu gehen.“

Wittener Kirchen sind grundsätzlich für Sonntagsruhe, erheben aber keine Einwände

Selbst die Kirchen haben keine Einwände gegen fünf verkaufsoffene Sonntage erhoben – auch wenn sie grundsätzlich der Sonntagsruhe den Vorrang vor kommerziellen Interessen geben würden. Sie erwarten, dass der „Ausnahmecharakter“ gewahrt bleibe, heißt es von katholischer Seite im Dekanat Hagen-Witten. „Wir erkennen an, dass die fünf geforderten Sonntage deutlich unter dem gesetzlich zugelassenen Rahmen von acht Sonntagen bleiben“, erklärt Superintendentin Julia Holtz für den Ev. Kirchenkreis.

Bürgermeisterin Sonja Leidemann hob die Bedeutung der verkaufsoffenen Sonntage für Witten hervor – „zur Stärkung der Innenstadt und Vermeidung von Leerständen“.