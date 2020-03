Ein kleines Symbol als Startschuss für ein großes Ziel: Seit Dienstag (10.3.) steht ein Apfelbaum im Voßschen Garten an der Ruhrstraße. Gemeinsam mit der Emschergenossenschaft haben sich alle 16 Emscher-Städte, darunter auch Witten, in der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ zusammengeschlossen. Sie wollen das Ruhrgebiet auf den Klimawandel vorbereiten.

Es geht um eine nachhaltige Strategie zur künftigen Stadtentwicklung. Der Klimawandel soll bekämpft werden, gleichzeitig wollen sich die Städte der Emscher-Lippe-Region auf mögliche Folgen vorbereiten. Starke Regenfälle, extreme Hitze und heftige Stürme wie das Orkantief „Sabine“ im Februar stellen eine Gefahr dar. Außerdem wollen die Kommunen hohen Kosten vorbeugen, die durch extreme Wetterereignisse und entsprechende Schäden entstehen.

Geld soll auch in den Hochwasserschutz an der Herbeder Straße in Witten fließen

In Witten sind bereits vier konkrete Maßnahmen geplant. Fördergelder sollen in die ökologische Verbesserung des Kamperbachs fließen. Auch in den Hochwasserschutz an der Herbeder Straße, wo der Wannenbach bei Starkregen in der Vergangenheit schon Gärten von Anwohnern flutete, wird investiert. Planungskonzepte zur Renaturierung des Rüdinghauser Baches und der Dünnebecke sind ebenfalls angedacht.

Eine weitere Projektidee: Im Rahmen der Uni-Erweiterung soll auch der Pferdebauch renaturiert werden. Der Pferdebach verläuft in weiten Teilen verrohrt unter der Erdoberfläche. In Höhe der Siedlung Dirschauer Straße fließt das Wasser eine kurze Strecke in einem mit Betonsohlen ausgelegten Bachbett. Das soll sich jetzt ändern. „Wir wollen den natürlichen Bachlauf wieder herstellen“, sagt Stadtbaurat Stefan Rommelfanger. Das heißt, die Betonsohle und die Rohre werden entfernt. Außerdem soll Platz für ein Regenrückhaltebecken geschaffen werden.

Auch private Hauseigentümer profitieren von den Fördergeldern

Für alle 16 Emscher-Städte würden in diesem Jahr Fördergelder in Höhe von rund vier Millionen bereitgestellt werden, sagt Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft. Eine hohe sechsstellige Summe, eventuell sogar eine siebenstellige Summe, ginge an Witten. Ein konkreter Betrag wurde aber nicht öffentlich genannt. Ein kommunaler Eigenanteil sei nicht notwendig.

Private Hauseigentümer sollen ebenfalls profitieren. „Klimawandel geht uns alle an“, sagt Rommelfanger. So könnten Hausbesitzer künftig Zuschüsse für die Begrünung ihrer Dächer und Fassaden oder die Entsiegelung ihrer Höfe beantragen.