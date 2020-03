Wohin mit den Kindern, die nach der Erprobungsstufe in den Klassen 5 und 6 die Realschule verlassen müssen? Vor dieser Frage stand die Stadt schon vor Beginn des laufenden Schuljahres. Weil die einzige Hauptschule voll war, wurde damals kurzerhand eine fünfte Klasse 7 an der Hardenstein-Gesamtschule eingerichtet. Nun will Witten ein neues Konzept auf den Prüfstand schicken und schlägt vor, auf Dauer einen Hauptschulbildungsgang an den Realschulen zu installieren.

Auch die Adolf-Reichwein-Realschule an der Almstraße soll, geht es nach der Stadt, demnächst einen Hauptschulbildungsgang anbieten. Foto: Flemming Krause / FUNKE Foto Services

Im Schulausschuss am Montagabend (2.3.) haben die Mitglieder eine erste Einschätzung dieser möglichen Lösung vorgenommen. Anwesend waren auch die Leitungen der drei Realschulen (Otto-Schott, Adolf-Reichwein, Helene-Lohmann) sowie der Hardenstein- und der Holzkamp-Gesamtschule. Dezernent Frank Schweppe appellierte daran, bei der Entscheidung vor allem an die Kinder zu denken. Betroffen sind nicht nur Realschüler, sondern auch Seiteneinsteiger anderer Schulformen, die in den Bildungsgang Hauptschule wechseln müssen, außerdem Kinder aus Nachbarkommunen. In Herdecke etwa gibt es – wie bald auch in Witten – keine Hauptschule mehr.

Bildungsgangwechsler in der Hardensteinschule haben Motivationsprobleme

„In Witten sind beide Gesamtschulen in der Regel ab Jahrgangsstufe 5 vollständig ausgelastet“, heißt es jetzt in der Verwaltungsvorlage. Entsprechend unzufrieden waren Hardenstein-Gesamtschule und die Eltern der betroffenen Kinder im vergangenen Jahr über die kurzfristig anberaumte Entscheidung. „Eine Woche vor den Ferien, als die ganze Planung fürs neue Schuljahr schon stand, haben wir die Information erhalten, eine zusätzliche Klasse 7 einrichten zu müssen“, so der stellvertretende Schulleiter Holger Jahnke.

Elf so genannte Bildungsgangwechsler sowie neun reguläre Gesamtschüler gehen jetzt in die Extra-Klasse. „Das ist eine Insel im gesamten System. Die Kinder haben häufig Motivationsprobleme“, schilderte Jahnke die schwierige Situation. Kollege Michael Günzel, der die Holzkampschule leitet, bekräftigte, die Kinder dürften nicht stigmatisiert, gefrustet und zu Schulversagern abgestempelt werden.

Politik tendiert zu einer „Kultur des Behaltens“

Witten Problem wird sich im Sommer wieder stellen Da der von der Verwaltung vorgeschlagene Hauptschulbildungsgang an den Realschulen auch im kommenden Schuljahr 2020/21 noch nicht greifen würde, befürchtet die Hardenstein-Gesamtschule, wieder für das Problem geradestehen zu müssen. Dabei würde man gerne grundsätzlich fünfzügig werden, um die Kinder frühzeitig auffangen zu können. Auch die dritte Gesamtschule, die im Sommer 2022 an den Start gehen und nach dem Wunsch der Bezirksregierung plötzlich fünf- statt vierzügig werden soll, würde das Problem der Bildungsgangwechsler nicht lösen können. Denn nach der Schließung der Freiligrath-Hauptschule müssen auch deren Schüler einen neuen Platz finden. Die Rede ist von rund 470 Betroffenen.

Arnold Evertz (Grüne) plädiert vor diesem Hintergrund für „eine Kultur des Behaltens“. Er habe als Schulpsychologe jahrelang mit Schulwechslern zu tun gehabt. „Und ich kenne keinen, der auf der neuen Schule glücklich war.“ Auch Christoph Malz (SPD) findet: „Es wäre gut, im System zu bleiben.“ Simon Nowack (CDU) befürchtet, dass mit dem Vorschlag eine weitere Belastung auf die Realschulen zukäme: „Bildungsgangwechsler sind in größeren Systemen besser aufgehoben.“

Die Realschulen reagierten im Ausschuss eher zurückhaltend. Sie sollen Stellungnahmen für zukünftige Diskussionen vorbereiten. Andreas Stephan, kommissarischer Leiter der Otto-Schott-Realschule, sagt auf Anfrage: „Einen Hauptschulbildungsgang an der Realschule einzurichten, ist nicht unlösbar, aber organisatorisch eine schwierige Sache.“

Real- und Hauptschüler würden grundsätzlich im Klassenverband unterrichtet

Die neue Regelung sähe vor, dass Real- und potenzielle Hauptschüler im Klassenverband unterrichtet würden. Die Schule müsste ein Konzept erarbeiten, um die Standards für die unterschiedlichen Abschlüsse erfüllen zu können. Das Fach „Arbeitslehre“ etwa ist für den Hauptschulabschluss verpflichtend. „Wir brauchen also unterschiedliche Stundenanteile. Wir sind zweizügig. Das wird räumlich und organisatorisch schwierig“, sagt auch Bärbel Faustmann, Leiterin der Helene-Lohmann-Schule. Dezernent Schweppe: „Wir zünden ein Haus an, egal welches. Entweder haben die Realschulen das Problem oder die Gesamtschulen.“