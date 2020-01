Witten. Die Stadt Witten will ein Netzwerk für die Vermarktung regionaler Lebensmittel bilden. Für das Nachhaltigkeitsprojekt gibt’s eine neue Stelle.

Witten: Stadt schreibt Stelle für Nachhaltigkeitsprojekt aus

Die Stadt Witten will mit einer neuen, auf zwei Jahre befristeten und vom Bundesbildungsministerium geförderten Stelle nachhaltiges Wirtschaften ankurbeln. Dabei geht es insbesondere um die Vermarktung regionaler Lebensmittel.

„Kurze Wege vom Produzenten zum Verbraucher schonen die Umwelt und stärken die heimische Wirtschaft“, erklärt Amtsleiterin Anja Reinken, die das Projekt konzipiert hat. Nun soll ein Netzwerk aus Produzenten, Händlern und Immobilieneigentümern gebildet werden.

Die regionalen Waren sollen auf Wochenmärkten, in Wittener Supermärkten und in leerstehenden Geschäftsräumen angeboten werden. Vorbild ist ein Projekt in Osnabrück, das mit dem Wuppertalinstitut umgesetzt wurde, das auch diesmal mit im Boot sitzt. Dieses Projekt soll jetzt in Witten Schule machen.

Bewerbungsfrist für neue Stelle bei der Stadt Witten läuft am 9. Februar ab

Witten hat sich mit 14 weiteren Gemeinden in NRW die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen auf die Fahnen geschrieben. Ausgeschrieben ist die Stelle im Behördenportal „Interamt“. Die Bewerbungsfrist läuft am 9. Februar ab. Das Projekt soll möglichst noch in diesem Frühjahr starten.