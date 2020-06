Witten: Stau auf der Westfalenstraße - Ampelphase verlängert

Witten. Auf der neuen Umleitung für die Baustelle Pferdebachstraße in Witten stockt’s ständig. Nun hat die Stadt die Ampelphasen neu getaktet.

Seit knapp einer Woche gilt eine neue Umleitung in der Baustelle Pferdebachstraße in Witten. Diese führte zu Dauerstau in der Westfalenstraße. Die Stadt Witten hat nun die Grünphase an der Kreuzung mit der Dortmunder Straße ein wenig verlängert, um den Verkehrsfluss von der Westfalenstraße in Richtung Innenstadt zu verbessern.

Die Pferdebachstraße ist voraussichtlich bis Mitte August zwischen der Westfalenstraße und der Schlachthofstraße voll gesperrt. Denn in Höhe des Rheinischen Esels erneuert Open Grid Europe (OGE) eine Fernglasleitung. Der Verkehr in Richtung City wird über die Westfalenstraße, die Dortmunder Straße und die Ardeystraße umgeleitet. Das Ärztehaus ist deshalb derzeit nur von der Ardeystraße aus erreichbar. In Richtung Stockum ist die Pferdebachstraße schon lange dicht.

Die Stadt ruft dringend dazu auf, ab der Autobahn die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen. Fahrzeuge, die von der Autobahn kommen, sollten über die Liegnitzer Straße, Wullener Feld und die Dortmunder Straße ausweichen. Nur für die Anwohner und Unternehmen der Westfalenstraße sei die lokale Umleitung vorgesehen, so die Stadt.

Um den Dauerstau zu vermeiden, wurde die Grünphase für die Westfalenstraße an der Kreuzung mit der Dortmunder Straße leicht verlängert. Außerdem wurden weitere Hinweis auf die Vollsperrung angebracht. Diese verweisen darauf, dass eine Durchfahrt in die Innenstadt über die Diakonissenstraße und die Pferdebachstraße nicht möglich ist. „So soll vermieden werden, dass Verkehrsteilnehmer die Diakonissenstraße nutzen und dann notgedrungen über die Westfalenstraße wieder zurück müssen“, so die Stadtverwaltung.