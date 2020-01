Witten: Sternsinger bringen Segen auf Bestellung ins Haus

Längst haben Aufkleber über den Türen die gute alte Kreide abgelöst. Doch geblieben sind die wohlbekannten drei Buchstaben: „C+M+B“, Christus Mansionem Benedicat, oder zu Deutsch: Christus segne dieses Haus. An diesem Wochenende und bis Donnerstag (9.1.) sind wieder die Sternsinger aus den katholischen Gemeinden in Witten unterwegs.

Die Eheleute Gottschlich betreuen seit zehn Jahren die Sternsinger der St.-Vinzenz-Gemeinde in Witten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

So auch Kinder und Jugendliche der St.-Vinzenz-Gemeinde. Insgesamt 70 Haushalte besuchen sie am Samstag und Sonntag, verkleidet als die Heiligen Drei Könige. Organisiert wird die Aktion seit knapp zehn Jahren von Eva Gottschlich und ihrem Mann Joachim. Damit die Sternsinger auf ihrer Tour nicht vor verschlossenen Türen stehen, konnten sich die Besungenen im Vorfeld in Listen eintragen, die in der Kirche und im Pfarrheim auslagen. „Man kann den Termin also buchen“, sagt Joachim Gottschlich.

Von Tür zu Tür war gestern

Der Segensspruch „C+M+B“ ist auch heute noch aktuell, aber von Tür zu Tür war früher. So haben sich auch Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, in die Listen von St.-Vinzenz eingetragen. Und so klebt der moderne Sternsinger seinen Segen nicht nur, sondern lässt sich auch von einer erwachsenen Begleitperson mit dem Auto zu den Terminen fahren.

Doch einige Sternsinger sind auch weiterhin zu Fuß unterwegs. Anastasia (11), Emilia (13), Olivia (13) und Victoria (11) ziehen mit Eva Gottschlich um die Häuser. Die Mädels sind bereits Profis. Während Emilia, Olivia und Victoria bisher zweimal als Sternsinger unterwegs waren, ist es für Anastasia sogar schon das dritte Mal. „Weil ich es einfach schön finde, dass man Geld für Menschen sammelt, die weniger haben. Und man will ja auch, dass es anderen Menschen gut geht“, sagt sie.

Manche Gemeindemitglieder spenden seit Jahren

Die Zu-Fuß-Gruppe macht auf ihrer nachmittäglichen Runde ordentlich Meter. Vom Pfarrheim an der Rüdinghauser Straße geht es zuerst zu einem Ehepaar an der Krummen Dreh. Die Kinder werden hereingebeten. Vor dem Tannenbaum singen sie „Stern über Bethlehem“ und sagen einen Sternsinger-Spruch auf. Belohnt werden sie mit Süßigkeiten und Geld für den guten Zweck.

Die Sternsinger der St.-Vinzenz-Gemeinde aus Witten waren am Wochenende (4./5.1.) in ihrer Gemeinde unterwegs – und darüber hinaus. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Weiter geht’s zur Ardeystraße. Die nächsten „Kunden“: Hildegard Eich und Karl-Heinz Basten. Seit 14 Jahren wohnen die beiden in der Gemeinde. „Wir spenden, seit wir hier eingezogen sind, weil die Sternsinger Projekte unterstützen, die akzeptabel sind“, sagt Hildegard Eich.

Sternsinger werden spontan hereingebeten

Weitere Stationen des jungen Quartetts: In der Mark, Fichtestraße und Schellingstraße, dann geht es zurück zur Basis. Auch für einen spontanen Auftritt sind die Vier, die allesamt im Cantiamo-Chor der Gemeinde singen, zu haben. „Eine Frau hat uns auf der Straße gesehen und hereingebeten, um für sie zu singen. Das hat man auch schon mal“, sagt Eva Gottschlich.

Info Spenden gehen in den Libanon In diesem Jahr waren die Sternsinger für die Aktion „Frieden! Im Libanon und weltweit“ unterwegs. Ein wichtiges Ziel ist es, mit dem gesammelten Geld Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion im Libanon zu fördern. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Abgerechnet wird zum Schluss. Nachdem alle Kinder wieder am Pfarrheim angekommen sind, werden die Spendengelder gezählt. Am Samstag waren zwölf Kinder in drei Gruppen unterwegs – jeweils bei einer Vormittags- und einer Nachmittagsrunde. Auch am Sonntag wird von zwei Gruppen auf jeweils einer Runde gesammelt. Am Samstag kamen bereits rund 1400 Euro für die gute Sache zusammen. Erfahrungsgemäß rechnet Organisator Joachim Gottschlich mit insgesamt 2000 Euro an Spenden.