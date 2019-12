Witten. Luca Fahrenson hat beim 29. Weihnachtslauf am Sonntag in Witten den Streckenrekord gebrochen. Er kam mit einer tollen Zeit als Erster ins Ziel.

Witten: Streckenrekord beim 29. Weihnachtslauf gebrochen

Weihnachtsmänner, laufende Bananen und Tannenbäume – der Spaßfaktor wurde beim 29. Weihnachtslauf am Sonntag in der Wittener City wieder großgeschrieben. Für den sportlichen Höhepunkt des Tages sorgte Luca Fahrenson. Das 17-jährige Nachwuchstalent des PV Triathlon brach den Streckenrekord über 4,5 Kilometer. Er setzte sich gegen 55 Kontrahenten durch.

Luca Fahrenson (17) stellte über 4,5 Kilometer einen Streckenrekord beim 29. Wittener Weihnachtslauf auf. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Luca schaffte die Runde von der Heilenstraße quer durch die Innenstadt in 14 Minuten. So gut war in 29 Jahren noch keiner auf dieser Distanz! Insgesamt war die Traditionsveranstaltung gut besucht. 800 Läufer gingen an den Start – 200 mehr als im letzten Jahr. Das ist auch der Holzkamp-Gesamtschule zu verdanken. 200 Schüler und Lehrer allein aus Vormholz meldeten sich an.

Wittener haben Glück mit dem Wetter

Die Veranstalter hatten Glück mit dem Wetter. Nachdem es am Samstag (14.12.) noch wie aus Kübeln geschüttet hatte, lachte am Sonntag die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Das freute nicht nur die Läufer, sondern auch die 50 ehrenamtlichen Helfer vom PV-Triathlon. Vermisst wurde nur der Kuchen. „Dazu haben letztes Jahr einfach nicht die Einnahmen gestimmt“, sagt Susanne Pitschak vom PV. Trotzdem gaben die Läufer alles.