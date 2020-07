Witten: Studierende mit Wirtschafts-Fakultät sehr zufrieden

Witten Wirtschaftsstudenten der Universität Witten/Herdecke haben ihrer Fakultät gute Noten gegeben. Über 90 Prozent würden die Uni weiterempfehlen.

Studierende der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Witten/Herdecke sind mit ihrem Studium überdurchschnittlich zufrieden. Das zeigt die aktuelle Trendence-Umfrage 2020. Die Studierenden konnten hierbei eine Note von 1 („Voll und ganz zufrieden“) bis 7 („Sehr unzufrieden“) angeben. Die Uni Witten schneidet mit einem Durchschnittswert von 2,4 besser ab als alle staatlichen Universitäten (3,1) und Privathochschulen (2,8).

Besonders zufrieden sind die Wittener Studierenden mit ihren Professorinnen und Professoren, dem hohen Praxisbezug, den vielfältigen Karriereangeboten sowie der allgemeinen Beratung und Betreuung. Daher würden 92 Prozent der Befragten ihre Universität weiterempfehlen.

Wittener Studierende sind äußerst zielstrebig

In der Umfrage bewerten die Studierenden nicht nur die eigene Hochschule, sondern geben auch an, was ihnen für den eigenen Studienverlauf, Karriereweg und ihre Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist. Hier zeigen sich die Wittener Studierenden als äußerst zielstrebig, belastbar, sozial und außerhalb des Studiums in Politik und Gesellschaft am engagiertesten.

Wie die Umfrage zeigt, hat auch außeruniversitäres Engagement in Witten eine hohe Bedeutung: Über 70 Prozent der Studierenden, die an der Umfrage im Bereich Wirtschaft teilnahm, gab an, sich in der Stadt sozial zu engagieren.

Wittener Wirtschaftsfakultät wird jährlich bewertet

Die Umfrage wurde durchgeführt vom Unternehmen Trendence. Studierende und ehemalige Studenten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft beziehungsweise der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft an der Uni Witten/Herdecke bewerten über Trendence ihre Hochschule jährlich zu den unterschiedlichsten Kriterien.