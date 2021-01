Witten: Technologiezentrum Ruhr erhält Millionenförderung

Witten. Eine gute Nachricht auch für Start-up-Unternehmen aus Witten: Das Land gibt Geld für den Neubau des Technologiezentrums Ruhr.

Eine gute Nachricht für Existenzgründer in Witten: Die chip GmbH, die das Technologiezentrum Ruhr betreibt und an der die Stadt Witten beteiligt ist, hat von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 8,4 Millionen Euro erhalten.

soll auf dem Gelände des Technologie-Quartiers Bochum in der Nähe der Ruhr-Universität entstehen. Ein Arbeitsplatz für Firmengründer. Bislang ist das Zentrum auf dem Gelände der Ruhr-Uni zu finden. Wittens Bürgermeister Lars König betont, dass die räumliche Nähe des Zentrums zur Universität Witten/Herdecke von großem Vorteil sei.

Witten ist am regionalen Wirtschaftsförderungsprojekt beteiligt

Die Ruhrstadt ist wie Hattingen, Herne und Bochum an dem regionalen Wirtschaftsförderungsprojekt beteiligt. Das Ziel von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart: Bis 2025 soll NRW zu den Top 10 der europaweit führenden Start-up-Regionen gehören.

+++Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier+++