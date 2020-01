Sorpesee: Verunglückter Taucher galt als sehr erfahren

Witten. Die Polizei hat nach dem Tod eines Tauchers aus Witten im Sorpesee jetzt das Ergebnis der Obduktion bekanntgegeben.

„Es war sehr viel Druck auf der Lunge und dadurch wurde sie geschädigt“, sagt Sprecherin Laura Burmann von der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Der medizinische Fachausdruck dafür lautet „Barotrauma“. Es handelt sich um eine Überdehnung der Lunge, die zu den schwersten Taucherunfällen zählt.

„Das passiert, wenn ich beim Tauchen aufsteige und nicht normal ausatme“, sagt Matthias Richter, der die Tauchschule Sauerland leitet, wo sich die drei Taucher aus Witten noch angemeldet hatten.

„Der Umgebungsdruck wird geringer, das Lungenvolumen zu groß.“ Zu groß deshalb, weil der Taucher die Luft, die er aus der Pressluftflasche einatmet, nicht mehr loswird. Folge kann die Zerstörung von Gewebe beziehungsweise ein Lungenriss sein. Hierbei handele es sich um eine Überdruckverletzung.

Eigentlich, sagt Richter, passiere so etwas nur, „wenn einer Panik hat und schnell hochschießt“. Deshalb laute die wichtigste Regel beim Tauchen: „Nie die Luft anhalten!“ Ob sich der Taucher aus Witten falsch verhalten habe, wisse er natürlich nicht. Dieser sei sehr erfahren gewesen und habe schon hunderte Tauchgänge absolviert. Seine Mittaucher hätten bestätigt, dass es keine Hinweise auf Panik gab.

Der verunglückte Taucher sei als Erster hochgegangen, die beiden anderen hinterher, so Richter. An der Wasseroberfläche war der 65-Jährige dann plötzlich verschwunden. Woraufhin seine Kameraden einen Notruf absetzten und damit eine große Suchaktion auslösten.

Witten Was ist ein Barotrauma? Das Barotrauma der Lunge im Rahmen des Tauchens ist laut Wikipedia eine „für die Auftauchphase (Dekompression) typische Verletzung. Es kann auch – aber deutlich seltener – während des Abtauchens (Kompression) vorkommen“. Während des Auftauchens wird der Umgebungsdruck des Tauchers reduziert (abnehmende Wassertiefe), heißt es weiter bei Wikipedia. „Folgerichtig dehnt sich der Rauminhalt beider Lungenflügel entsprechend aus und dehnt die elastische Lungenbegrenzung beziehungsweise Hülle (Pleura).“ „Erfolgt bei fortgesetzter Druckminderung der Umgebung (abnehmende Wassertiefe) keine Ausatmung aus der Lunge, so verbleibt die Luft oder das Gas in der Lunge und dehnt diese entsprechend dem abnehmenden Umgebungsdruck weiter aus. Überschreitet die Volumenausdehnung der Lunge die elastische Kapazität der Pleura, wird diese an ihrem schwächsten Punkt mehr oder weniger zerstört. Vereinfachend kommt es zu einem Lungenriss.“

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Sie lässt jetzt noch prüfen, ob womöglich etwas am Tauchgerät defekt war. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagt Sprecherin Laura Burmann.

Normalerweise wird mit Zwölf- oder 18-Litern-Flachen und 200 bar getaucht, was mindestens 2400 Liter Luft bedeutet.

Die Sporttaucher aus Witten fuhren seit Jahren regelmäßig zum Sorpesee bei Sundern, einem beliebten Tauchrevier auch im Winter. Der Leichnam wurde im Flachbereich des Wintertauchplatzes gefunden, einem Steinbruch unter Wasser, etwa 30 Meter vom Ufer entfernt. Ein Taucher der DLRG Sundern-Langscheid hatte den Toten in zehn Meter Tiefe entdeckt. Das Trio aus Witten hatte seinen Tauchgang schon fast hinter sich, als es zu dem tragischen Unfall kam.

Der Sorpesee bei Sundern ist äußerst beliebt, auch bei Tauchern – wegen der guten Sicht unter Wasser und der schönen Flora und Fauna, wie Tauchschulbesitzer Matthias Richter sagt. Foto: Hans Blossey/Funke Foto Services

Matthias Richter, der Tauchschulen am Sorpesee, Biggesee und „Europas zweitgrößtes“ Tauch-Bergwerk in Bestwig-Nuttlar leitet, kannte alle drei Taucher aus dem Ruhrgebiet. Sie seien um die 60. Das Tauchgebiet an der Sorpe hätten sie „wie eine eins“ gekannt. An ihrer Fitness hatte Richter keinen Zweifel. Ab 40 müsse man jedes Jahr eine „Tauchtauglichkeitsuntersuchung“ (TTU) nachweisen. Sonst dürfe man gar nicht unter Wasser gehen. Die drei Taucher gehörten einem Verein des Verbandes deutscher Sporttaucher an.

Richter betreibt die Tauchschulen seit 2007. In dieser Zeit habe es keinen tödlichen Taucherunfall im Sorpesee gegeben. Ob Bigge, Möhne oder Sorpe – die Seen in Südwestfalen sind bei Tauchern beliebt. Es gibt aber immer wieder Unglücksfälle. Im September 2019 kam ein 53-jähriger Sporttaucher im Bergsee bei Brilon ums Leben. Es war der achte Todesfall seit 1996. Matthias Richter, der in fast 40 Jahren um die 5000 Tauchgänge absolviert hat, hält den Sport aber nicht für gefährlich. „Tauchen ist sicherer als Fußball.“