Witten: Unbekannter wirft Wasserbombe auf fahrendes Auto

An der Pferdebachstraße in Witten ist ein Autofahrer von einer Wasserbombe getroffen worden.

Witten. Ein Unbekannter hat in Witten eine Wasserbombe auf ein fahrendes Auto geworfen. Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Witten sucht die Polizei nun Zeugen. Bereist am Sonntag, 24. Mai, hatte ein Unbekannter an der Pferdebachstraße eine Wasserbombe auf ein fahrendes Auto geworfen.

Ein 26-jähriger Wittener war gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der Pferdebachstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz nach der Einmündung Leostraße wurde ein mit Wasser gefüllter Luftballon auf das Fahrzeugdach geworfen.

Weitere geplatzte Ballons lagen auf der Pferdebachstraße

Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Auf der Fahrbahn lagen weitere bereits geplatzte Luftballons. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben?

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5206 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -3821).

