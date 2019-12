Witten. Uwe Becker ist in Witten mit seiner Vespa verunglückt. Passanten standen ihm bei, als er verletzt auf dem Boden lag. Dafür will er Danke sagen.

Witten: Unfallopfer bedankt sich bei seinen Ersthelfern

Uwe Becker will Danke sagen. Am Dienstagnachmittag hatte der 55-Jährige auf der Dortmunder Straße in Witten einen Unfall mit seinem Motorroller. Ein abbiegendes Auto hatte ihn übersehen, Becker überschlug sich, rutschte über den Asphalt und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. „Ich stand erstmal unter Schock. Aber dann kamen viele nette Menschen, haben mir gut zugeredet, meine Hand gehalten“, erzählt der Dortmunder.

Die Anteilnahme, die er erfuhr, als er verletzt am Straßenrand lag, sei eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Aus dem nahe gelegenen Backhaus brachten ihm Passanten Decken. „Und jemand hat mir ein Kissen unter den Kopf gelegt“, erinnert sich Becker. Woher es stammte, weiß er nicht. Bis der Krankenwagen eintraf, seien die Menschen bei ihm geblieben. „Das hat mich sehr getröstet, mir sehr viel gegeben.“ Deshalb wolle er Danke sagen.

Unfall war menschlich gesehen ein positives Erlebnis

Eigentlich wollte der Dortmunder am Dienstag nur einen Freund in Witten besuchen. Nun liegt er im Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer, hat eine gebrochene Schulter, ein gebrochenes Jochbein und zahlreiche Schürfwunden am ganzen Körper, die teils auch genäht werden mussten.

Wenn er an den Unfall denkt, verbindet er aber trotz aller Schmerzen durchgehend positive Erinnerungen damit: Denn auch die Besatzung des Rettungswagens und die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus hätten ihn durchweg freundlich und einfühlsam behandelt. „Im Rettungswagen haben wir sogar noch ein paar Späße gemacht“, erzählt Becker.

Auch der Autofahrer, der Becker beim Abbiegen übersehen und angefahren hat, habe sich noch am selben Tag bei ihm gemeldet, um sich zu erkundigen, wie es ihm gehe. „Vom Menschlichen her war der Unfall also eine durchweg positive Erfahrung“, sagt Becker gerührt. Nun wünscht er sich nur noch eins: Dass er bis Heiligabend aus dem Krankenhaus entlassen wird und mit seiner Familie zuhause Weihnachten feiern kann.