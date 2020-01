Witten: Vandalen verwüsten Grundschule, Unterricht fällt aus

Eingeworfene Fenster, aus der Wand gerissene Telefone und zerstörte Computer: Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag (21. 01) an der Wittener Bruchschule ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Beute haben sie nach ersten Erkenntnissen aber nicht gemacht.

„Es scheint, als wären die Einbrecher gezielt ins Büro gegangen“, erzählt Schulleiterin Susanne Daum. Die Unbekannten versuchten offensichtlich erfolglos, den dortigen Tresor zu öffnen. „Und dann flog alles.“ Im Sekretariat und im Büro der Rektorin liege alles „kreuz und quer“. Tische und Stühle wurden umgetreten, durch den Raum geworfen. Computer-Bildschirme wurden zerstört, ebenso das Faxgerät.

Unterricht fällt am Dienstag wegen des Einbruchs aus

Telefonisch ist die Schule derzeit nicht zu erreichen: Die Einbrecher haben auch die Telefonkabel aus den Wänden gerissen, die Apparate auf den Boden geworfen und zerstört – vermutlich, in dem sie auf ihnen herumtrampelten. „Was genau an Schäden entstanden ist, wissen wir momentan noch nicht“, sagt Daum. Das müsse sich erst nach und nach herausstellen, wenn das Chaos Stück für Stück beseitigt wird. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. Ob etwas entwendet wurde, ist auch ungewiss. „Wir verbuchen das momentan als Akt des Vandalismus“, so ein Polizeisprecher.

Susanne Daum ist Schulleiterin an der Bruchschule in Witten. Aus Sicherheitsgründen musste am Dienstag (21.01) der Unterricht an der städtischen Grundschule ausfallen. Einbrecher haben in der Nacht zuvor das Schulgebäude verwüstet. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Zerstörungen sind so umfangreich, dass die Schule sich entschloss, am Dienstag den Unterricht ausfallen zu lassen. Auch wegen der Sicherheit der Kinder. „In einem Flur liegen so viele Scherben herum, das müssen wir erstmal gründlich beseitigen“, so Daum. Im zweiten Stock hatten die scheinbar frustrierten erfolglosen Tresor-Knacker die dort stehenden Topf-Pflanzen vom Fensterbrett gefegt. Scherben und Erde bedeckten den Boden. Über Telefonketten und per Facebook informierte die Schule die Eltern. Bis auf einige wenige Familien, erreichte die Information auch alle Betroffenen.

Täter schlugen vermutlich mit Gully-Deckel eine Hintertür ein

Auch eine Toilettentür traten die Unbekannten ein, zerschlugen eine Uhr in den Räumen der OGS. Und verteilten im ganzen Gebäude Bälle aus dem Bewegungsraum. Zugang zu dem Schulgebäude an der Ardeystraße verschafften sich die Täter, indem sie eine Glastür an einem Hintereingang einschlugen – vermutlich mit einem Gully-Deckel, den sie von einem Abwasserschacht am Lehrerparkplatz entwendeten. „In das offene Loch bin ich heute morgen noch fast getreten“, erzählt Schulleiterin Daum.

Der Deckel – ebenfalls teilweise zerstört – lag am Morgen im Büro der Rektorin. Im Durcheinander des Raumes fanden sich am frühen Morgen auch ein verbeulter Feuerlöscher – und ein gusseiserner, „riesengroßer“ Schraubstock. „Wir haben keine Ahnung, wo das Ding herkommt“, sagt Daum. Es sieht aber danach aus, als hätten die Täter mit allen drei Gegenständen versucht, den Tresor aufzuschlagen.

Letzter Einbruch an der Bruchschule war erst Ende Dezember

Erst Ende Dezember war schon einmal an der städtischen Grundschule eingebrochen worden. Damals hebelten die Täter die Eingangstüre auf und durchwühlten mehrere Schränke. Einbrüche in Schulen und Kitas kämen leider regelmäßig vor, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. Der Sachschaden sei dabei immer deutlich höher als die Beute der Täter. Aber weil die Gebäude nachts verlassen sind, seien sie Ziel der Einbrecher.

Am Mittwoch soll der Unterricht an der Bruchschule wieder wie gewohnt stattfinden. „Dann haben wir alle Zuwege zu den Klassenzimmern für die Kinder freigemacht“, versichert Daum. In den Klassenräumen waren die Einbrecher glücklicherweise nicht.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02302/ 2098310 um Hinweise zu dem Einbruch.