Witten/Recklinghausen. Die Polizei hat eine 13-Jährige aus Witten gesucht. Gute Nachricht: Das Mädchen ist wieder wohlbehalten zuhause angekommen.

Witten: Vermisstes 13-jähriges Mädchen ist wieder da

Die Polizei hat nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Witten gesucht Kurz nach Veröffentlichung der Vermisstenmeldung ist die Jugendliche wieder zuhause aufgetaucht.

Das Mädchen hatte sich am Samstag, 7. Dezember, nach Recklinghausen aufgemacht, um dort eine Freundin zu besuchen. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 13 Uhr am dortigen Busbahnhof. Sie war in Begleitung mehrerer gleichaltriger Jungen. Zwei Tage später wurde sie als vermisst gemeldet.