Witten. August, das vermisste Schaf, ist wieder da. Gar nicht weit von seiner Weide am Kermelberg in Witten wurde es entdeckt. Manches ist rätselhaft.

Witten: Verschwundener Schafsbock ist wieder aufgetaucht

Der von einer Weide am Kermelberg in Witten-Rüdinghausen verschwundene Schafsbock „August“ ist gefunden worden – gar nicht so weit entfernt von seiner Heimatwiese, auf der anderen Seite der Wittener Landstraße, auf einer Weide an der Straße „Auf dem Schnee“, aber schon auf Herdecker oder sogar Dortmunder Seite – und in bester Gesellschaft.

Der Bochumer Polizeisprecher Volker Schütte verkündete die frohe Botschaft am Freitagmittag (20.12.): „August ist auf einer Weide Auf dem Schnee aufgetaucht. Er fühlt sich offenbar mit den anderen Schafen ganz wohl.“ Tatsächlich hatte sich der Bock unter eine andere Herde gemischt. August auf Freiersfüßen?

Der Besitzer der Herde hatte sich bei der Polizei in Wetter gemeldet, nachdem er den Fahndungsaufruf dieser Redaktion gesehen hatte. „Der stand plötzlich auf der Weide“, habe der Finder gesagt, so Christiane Altevogt, die Besitzerin von „August“ aus Wengern.

Wie ist August vom Wittener Kermelberg zur anderen Weide „Auf dem Schnee“ gelangt?

Die 59-Jährige ist natürlich erleichtert, dass es ihrem Schaf gut geht. Allerdings findet sie die Angelegenheit gleichzeitig merkwürdig. Wie ist August zu der der anderen Weide gekommen? Hat er womöglich die gefährliche Hauptstraße überquert? Und wie konnte er seine eingezäunte Heimatwiese verlassen und auf die mit einem Tor verschlossene andere Weide gelangen?

Fragen, die auch die Polizei nicht beantworten kann. Die Ermittlungen dürften eingestellt worden sein. Hauptsache Happyend. Christiane Altevogt will August so schnell wie möglich nach Hause holen.