Witten: Von der „River Lady“ zur Casino-Gesellschaft

Viele Wittener kennen das Haus der „Gesellschaft Casino Witten“ in der Breddestraße. Meist aber nur von außen. Das will der gesellige Herrenclub – pardon, es gibt auch eine Frau – gern ändern. Vanessa Schwarze auch. Die 38-Jährige ist die neue sogenannte „Kastellanin“ im Haus. Sie betreibt als solche die Gastronomie in den Räumlichkeiten des 50er Jahre-Gebäudes. Eine Gastgeberin mit Erfahrung – auch mit einem Restaurant, das schwimmt.

Witten Grünkohlessen im Februar Wer das Haus der Gesellschaft Casino an der Breddestraße einmal kennenlernen möchte, hat dazu am Sonntag, 16. Februar, Gelegenheit. Ab 12 Uhr wird Gastronomin Vanessa Schwarze ein Grünkohlessen mit Kassler, Mettwurst und Bratkartoffeln auftischen. Wer am Essen teilnehmen möchte, muss sich vorher unter 02302/56822 anmelden. Im Sommer möchte Schwarze auch den Garten des Hauses für Feiern nutzen.

Schwarze, zweifache Mutter, hat neun Jahre die Gastronomie auf dem Fahrgastschiff „River Lady“ verantwortet. Das nicht nur am Niederrhein bekannte Schiff wurde nach Bauplänen eines Mississippidampfers umgebaut. Vor Anker liegt die River Lady an der Weseler Rheinpromenade, die mit Gästen an Bord auch bis in die Niederlande schippert. An Deck werden Feste gefeiert und es wird aufgetischt – vom Büfett bis zur Fingerfood. Die Aufgabe von Vanessa Schwarze.

Zweifache Mutter ist auch Chefin des Cafés Kunstwerk in Herbede

Ein Blick in den Konferenzsaal der „Gesellschaft Casino“, der 80 Menschen Platz bietet. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Seit fünf Jahren ist sie jetzt Chefin des Cafés Kunstwerk beim Herbeder Künstlerbedarf Boesner im Gewerbegebiet Witten-Westerweide. Schwarze stammt aus einer deutsch-italienischen Gastronomen-Familie. Ihre neue Aufgabe im Haus der Casino-Gesellschaft ist für sie eine zusätzliche, neue Herausforderung. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern ist sie ins Haus an der Breddestraße 22 gezogen. Denn als Kastellanin ist sie auch dafür verantwortlich, dass das Gebäude und der Garten in einem guten Zustand sind. Kastellane waren im Mittelalter die (natürlich männlichen) Aufsichtsbeamte auf Schlössern und Burgen.

Die 38-Jährige wird nicht nur die Mitglieder der Casino-Gesellschaft bewirten, die sich jeden Sonntag um 18 Uhr zum Stammtisch treffen und aktuelle Themen des Zeitgeschehens diskutieren. Die Räumlichkeiten des Hauses werden auch für Feiern vermietet. „20 bis 60 Personen können dann auch ein Essen genießen – vom Büfett bis zum Drei-Gang-Menü“, sagt Schwarze. Auch über einen Tagungsraum für 80 Personen verfügt das Haus.

Bekannte Unternehmer aus Witten waren im 19. Jahrhundert Mitglieder der Gesellschaft

Öffnen ihr Haus an der Breddestraße auch für Gäste: Gert Buhren, erster Vorsitzender der Gesellschaft Casino Witten (li.), Horst Wilmes (re., 2. Vorsitzender) und Schatzmeister Uwe Rausch. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Gert Buhren, ehemaliger Wittener Stadtdirektor (1995-1999) und erster Vorsitzender der 45-köpfigen Gesellschaft, betont, dass sein 1864 in Witten gegründeter Club für die „Pflege der Geselligkeit, der Konversationskultur und der bürgerlichen Tradition“ stehe. „Ich bedauere, dass viele Menschen uns mit einem Spielcasino verwechseln.“ Wirklich weit gefehlt. Denn seine „Gesellschaft Casino Witten“ schrieb Stadtgeschichte.

1865, vor 155 Jahren, bezogen die damals 43 Mitglieder ihr erstes Casinogebäude an der Heilenstraße. Das Eckhaus – mit Garten und Kegelbahn – stand an der Stelle, an der man jetzt die Polizeiwache findet. Viele Wittener Unternehmer mit bis heute bekannten Namen waren damals Gesellschaftsmitglieder. Darunter Simon Schott (Glasfabrik), Carl und Louis Berger von der Waffenfabrik „Berger & Co.“ sowie die Fabrikanten Albert Lohmann und Friedrich Soeding, der auch das Märkische Museum gründete. Männer „aus der besten Gesellschaft“, wie man damals sagte, die sich regelmäßig trafen, um sich auszutauschen, zu feiern, Kontakte zu pflegen, wie der Wittener Historiker Prof. Heinrich Schoppmeyer bei seinem Festvortrag zum 150. Bestehen der Gesellschaft erläuterte.

Ex-Bundestagspräsident Lammert war Gast im Haus an der Wittener Breddestraße

Das Haus der Gesellschaft Casino Witten wurde am 17. Dezember 1954 festlich eingeweiht. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Bis heute unternehmen die Mitglieder der Gesellschaft Ausflüge – wie gerade zur Ausstellung des britischen Malers William Turner in Münster. Man lädt Gäste zu Vorträgen ein. Auch Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert war schon im Haus Breddestraße 22 zu Gast.

Eine neue spannende Wirkungsstätte für Vanessa Schwarze, die hofft, dass sich das Haus der Gesellschaft Casino für sie zu einem zweiten beruflichen Standbein entwickelt.