Witten: WAZ-Medizinforum im Marien-Hospital zur Schilddrüse

Witten. Um die Schilddrüse geht es beim WAZ-Medizinforum am Dienstag, 3. März, im Marien-Hospital – interessant für alle, die nervös oder schlapp sind.

Nervös? Reizbar? Oder eher müde und schlapp? Dann kann es auch an der Schilddrüse liegen. „Überaktiv oder doch eher lahm? Wenn die Schilddrüse verrücktspielt“ lautet das Thema des nächsten WAZ-Medizinforums am Dienstag, 3. März, ab 17.30 Uhr im Marien-Hospital.

Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass knapp 30 Prozent der Bevölkerung von einer Veränderung der Schilddrüse betroffen sind. Nicht jeder muss behandelt werden. Im Marien-Hospital finden pro Jahr etwa 100 bis 120 Schilddrüsen-Operationen statt.

Drei Ärzte des Wittener Marien-Hospitals zu Gast beim Medizin-Forum

Krankhafte Veränderungen der Hormondrüse, die sich im Halsbereich an die Luftröhre anschmiegt, können sich durch sehr viele Symptome äußern. Das Problem: Die Anzeichen sind so vielfältig, dass sie auch anderen psychischen oder körperlichen Erkrankungen zugeordnet werden können. Dr. David Scholten, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie am Marien-Hospital, wird in seinem Vortrag anhand verschiedener Symptome darüber aufklären, wann eine Schilddrüsenerkrankung wahrscheinlich ist – und wann vielleicht nicht, wie man dies herausfindet und was dann zu tun ist.

Dr. Alexander Paul Bellendorf, Nuklearmediziner in der radiologischen Praxis am Marien-Hospital, wird beleuchten, wie eine nuklearmedizinische Untersuchung der Schilddrüse funktioniert. Mit ihr können Fehlfunktionen sichtbar gemacht werden. Auch um „heiße“ und „kalte“ Knoten wird es in diesem Zusammenhang gehen.

Es geht auch um die operative Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen

Prof. Dr. Metin Senkal befasst sich in seinem Beitrag mit der operativen Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen. Es wird um die Frage gehen, wann eine OP sinnvoll ist und welche modernen, schonenden Verfahren zur Verfügung stehen. Zudem wird der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marien-Hospital klären, welche Herausforderungen mit einer solchen OP verbunden sind, damit Komplikationen wie etwa Stimmbandschädigungen vermieden werden.

Die Teilnahme am WAZ-Medizin-Forum ist kostenlos. Anmelden können sich Interessierte unter . Treffpunkt ist am 3. März um 17.30 Uhr der Medienraum im Gebäude B des Marien-Hospitals am Marienplatz 2.