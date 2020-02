Witten: ZF-Werk in einer finanziell schwierigen Lage

Anfang Februar hatte der Großgetriebebauer ZF angekündigt, dass man sich sozialverträglich von 100 Mitarbeitern in der Verwaltung trennen werde. Grund sei die schwache Auftragslage. Ab Juli sollen im Wittener Werk an der Mannesmannstraße jetzt Komponenten für Großgetriebe für andere ZF-Werke gefertigt werden, so ein Unternehmenssprecher gegenüber unserer Redaktion. „Diese Maßnahme mildert die Unterauslastung, reicht aber zur Auslastung des Wittener Standortes nicht aus.“

Ein ZF-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, betonte, dass die Stimmung unter den 845 Mitarbeitern angespannt sei. Insbesondere deshalb, weil Werkschef Ulrich Reinders bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft am 7. Februar bereits angekündigt habe, dass ein weiterer Personalabbau nicht ausgeschlossen werden könne. Dies bestätigte der ZF-Sprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. „Werden die Zeiten nicht besser“, müsse man über weitere Maßnahmen nachdenken. „Aufgrund des starken Auftragsrückgangs bei Großgetrieben steckt ZF Witten in einer finanziell schwierigen Lage.“ ZF-Betriebsratschef Peter Graf wollte zum Personalabbau am Dienstag keine Stellungnahme abgeben.

Auch die Ausbreitung des Corona-Virus bereitet dem Unternehmen Sorge

Die Absatz-Probleme des Wittener Werkes beziehen sich zum großen Teil auf das Geschäftsfeld Windkraft Offshore. Nach Angaben des ZF-Sprechers hatte ein großer Kunde seine Windkrafträder-Vorhaben auf Eis legen müssen, da dieser Probleme bei der Genehmigung zur Aufstellung der Windkrafträder hat. Das Werk ZF-Industrieantriebe Witten fertigt aber auch andere große Getriebe an – etwa für Tunnelbohrmaschinen oder Seilbahnen. Auch in diesem Bereich gebe es eine schwache Auftragslage. Man hoffe, dass es im Bereich der Produktion ausreiche, dass 110 Zeitarbeitsverträge in Witten nicht verlängert werden, sagte der Firmensprecher gegenüber unserer Redaktion.

Was dem Unternehmen ZF mit Hauptsitz in Friedrichshafen am Bodensee auch Sorge bereitet, ist die Ausbreitung des Corona-Virus. Es sei nicht auszuschließen, dass es hierdurch auch zu Lieferengpässen in der ganzen Welt kommen könne, so der ZF-Sprecher.