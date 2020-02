Witten: Zu warm – Rodelwochen 2020 finden nicht statt

Witten. Es war fast zu vermuten: Es ist zu warm für eine Schneepiste auf dem Wittener Hohenstein. Die Rodelwochen müssen daher abgesagt werden.

Alles Hoffen war vergebens: Die Rodelwochen auf dem Hohenstein werden in diesem Jahr nicht stattfinden. „Nach reiflicher Überlegung, aber mit dem größten Bedauern müssen die Rodelwochen 2020 abgesagt werden.“ Das hat das Stadtmarketing am Freitag mitgeteilt. Die anhaltend milden Temperaturen in Januar und Februar hätten es unmöglich gemacht, Schnee für das Rodelvergnügen auf dem Hohenstein zu produzieren.

„Nun, da es mit großen Schritten auf den März und Ostern zu geht, sehen wir nach Absprache mit unseren Partnern, den snow experts von SNL Event, trotz verbesserter, ressourcensparender Technik, keine realistische Chance mehr, die Beschneiung erfolgreich durchzuführen“, so Thomas Schmidt vom Stadtmarketing. Auch die Schneeraupe komme nun nicht wie geplant zum Einsatz.

Die Rodelwochen in letzten Jahr waren für die Stadt ein Riesenerfolg: Trotz wechselhafter Wetterbedingungen konnte der Rekord aus dem Jahr 2017 gebrochen werden. Rund 10.000 Gäste – viele auch von auswärts – besuchten das Event auf dem Hohenstein.